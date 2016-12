Une nouvelle phase de régularisation des migrants

L’année se termine en beauté pour les migrants irréguliers au Maroc. Une deuxième phase de régularisation a été lancée sur Hautes instructions Royales et s’est déroulée selon les mêmes conditions que la première qui avait concerné environ vingt-cinq mille personnes.

Les bénéficiaires de cette nouvelle opération dont les demandes auront reçu une suite favorable de la part des commissions siégeant dans les Bureaux des étrangers auront des cartes d’immatriculation valides pour une année.

Pour plusieurs acteurs associatifs œuvrant dans le domaine de la défense des droits des migrants, cette initiative était attendue et s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la nouvelle politique migratoire lancée en septembre 2013 et fondée sur une approche «globale et humaniste, conformément au droit international et dans le cadre d'une coopération multilatérale rénovée ». Certains d’entre eux ont même souligné qu’il s’agit d’une opération unique dans la région. Pour les autorités marocaines, la première phase de l’opération de régularisation des étrangers en situation administrative irrégulière a largement atteint ses objectifs. En termes de chiffres, elle a permis de donner une suite favorable à 83,53% des 27.649 demandes présentées aux services compétents et de délivrer 23.096 cartes d’immatriculation.