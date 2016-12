Une manche à l’avantage du WAC et de l’IRT

Le Wydad de Casablanca (WAC) a repris son fauteuil de leader, qu'il avait cédé au Diffa d'El Jadida, au terme de la 14è journée de la Botola Maroc Telecom D1 de football, à la faveur de sa victoire sur la pelouse du FUS de Rabat par 2 buts à 1, samedi, et le faux pas du club doukkali chez la Jeunesse de Kasbat Tadla (0-0), dimanche.

Au stade Moulay El Hassan à Rabat, les Rouges ont, en effet, mis fin à une série de cinq nuls. Le Libérien William Jebor, auteur d'un tir foudroyant de l'extérieur de la surface de réparation, a ouvert le score pour le WAC à la 60è minute de jeu, avant qu’El Mehdi Karnass ne double la mise à la 66è minute, sur un coup franc bien brossé des 18 mètres. Abdessalam Benjelloun a réduit l'écart pour les locaux à quatre minutes de la fin du temps réglementaire de la rencontre (86è). Ce succès permet au Wydad de reprendre la tête du classement, avec 30 points, à une unité du Difaa El Jadida, qui s'est contenté d'un nul (0-0) sur la pelouse de la Jeunesse Kasbat Tadla, dimanche.

La bonne opération de la journée a été réalisée par l'Ittihad de Tanger qui s'est largement imposé à domicile face à Chabab Al-Hoceima par 4 buts à 1, dimanche. Les buts des locaux ont été inscrits par Ahmed Chentouf (9è), Youssef Sekour (59è) et Mehdi Baltham (72è et 90è+1) auteur d'un doublé, alors que Abderrahim Makran (62è) a réduit le score pour les visiteurs.

Grâce à ce succès, les Tangérois se hissent à la troisième place du classement avec 26 points, reléguant, à la quatrième place (25 pts), le Raja de Casablanca, qui a fait un match nul au goût amer avec l'AS FAR (1-1), vendredi lors de la rencontre inaugurale de cette journée.

Le Raja, qui recevait au Grand Stade de Marrakech, a ouvert le score par le biais du Gabonais Mbingui Samson (61è) et était bien parti pour signer une victoire devant lui permettre de mettre la pression sur le duo de tête. Mais Brahim Bezghoudi, entré en jeu à la 89è minute, a égalisé pour les Militaires dans le temps additionnel (90+2).

Une autre équipe qui a tiré son épingle du jeu est la Renaissance de Berkane, qui pointe désormais à la cinquième place avec 22 points, après sa précieuse victoire sur la pelouse du Hassania d'Agadir par 2 buts à 1, samedi soir. Les buts des visiteurs ont été inscrits par Badr Kachani (37è) et Mohamed Aziz (61è). Jalal Daoudi a réduit le score pour les locaux, en transformant un penalty à la 79è minute de jeu.

L'ascension des Oranges s'est faite aux dépens du Moghreb de Tétouan qui n'a pas pu faire mieux qu'un nul (1-1) au Stade El-Massira, devant l'Olympic de Safi (OCS), dimanche soir, lors de la dernière rencontre de cette 14è journée.

Les locaux ont ouvert le score par le biais de Kamal Ait El-Haj à la 41è minute. Salman Ould Lhaj a égalisé pour les visiteurs en toute fin de rencontre (89è). Après ce nul, le MAT recule de la 5è à la 6è place, avec 21 points.

En bas du tableau, l'Olympique de Khouribga a fait une bonne opération en s'imposant sur la pelouse du Kawkab de Marrakech par 2 buts à 1, dimanche. Les locaux ont ouvert le score par le biais d'Ahmed Chago (18è), alors que les visiteurs sont revenus dans le match grâce à Bilal El Magri (49è) et au Gabonais Ngombe Mbengue Danger (65è). Après ce match, l'OCK se hisse à la 12è place avec 14 points, alors que le Kawkab glisse à la 15è position, avec 12 unités.

De son côté, le KAC Kénitra, lanterne rouge, sombre davantage après sa lourde défaite, samedi, sur la pelouse de Chabab Khenifra par 4 buts à 0. Les buts des locaux ont été inscrits par Abdelmoula El Hardoumi (42è et 89è) et Noureddine El Gourch (51è et 77è), auteurs de deux doublés. Ainsi le KAC ferme la marche (9 points), alors que Chabab Khenifra est huitième avec 19 unités.

Dans le classement des buteurs, le duo de tête composé de Jebour et Daoudi, porte son actif à dix buts, creusant l'écart à quatre réalisations avec leurs dauphins, Mohamed El-Fqih du Kawkab de Marrakech et Walid Azarou du Difaa El Jadida.



Résultats avec buteurs



RCA : 1 Mbingui Samson (61è).

AS FAR: 1 Brahim Bezghoudi (90+2).



CAK: 4 Abdelmoula El Hardoumi (42è, 89è), Noureddine El Gourch (51è, 77è).

KAC: 0.



FUS: 1 Abdessalam Benjelloun (86è).

WAC: 2 William Jebor (60è), El Mehdi Karnass (66è).



HUSA: 1 Jalal Daoudi (79è, pen).

RSB : 2 Badr Kachani (37è), Mohamed Aziz (61è).



JSKT : 0.

DHJ : 0.



IRT: 4 Ahmed Chentouf (9è), Youcef Sekour (59è), Mehdi Baltham (72è, 90è+1).

CRA: 1 Abderrahim Makran (62è).



KACM: 1 Ahmed Chago (18è).

OCK: 2 Bilal El Magri (49è), Ngombe Mbengue Danger (65è).



OCS: 1 Kamal Ait El-Haj (41è).

MAT: 1 Salman Ould Lhaj (89è).