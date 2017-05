Une forte impulsion donnée aux relations parlementaires maroco-paraguayennes

Le président de la Chambre des représentants Habib El Malki a affirmé, jeudi à Rabat, sa volonté de donner une forte impulsion aux relations de coopération entre les Parlements marocain et paraguayen.

Lors d'un entretien avec Oscar Rodolfo Benitez Estrago, ambassadeur de la république du Paraguay à Rabat, il a mis en avant le rôle des groupes d’amitié parlementaires au Maroc et au Paraguay, dans la consolidation du dialogue et le renforcement des relations entre les deux pays dans différents domaines.

Il a également souligné la convergence des vues entre le Maroc et le Paraguay sur différentes questions bilatérales et internationales, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

A cette occasion, Habib El Malki a adressé une invitation au président du Parlement paraguayen pour effectuer une visite de travail au Royaume et discuter des sujets d’intérêt commun.

Pour sa part, l’ambassadeur de la république du Paraguay a exprimé son appréciation des efforts et de la vision de S.M le Roi Mohammed VI, qui ont permis de renforcer les relations du Maroc avec les pays d’Amérique du Sud, saluant le rétablissement des relations diplomatique entre Cuba et le Maroc.

Il a affirmé que le Maroc et le Paraguay disposent de potentiels importants qu'il convient de mettre à profit pour renforcer le niveau des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, dans des domaines importants tels que l’agriculture et l'énergie.

A signaler, par ailleurs, que le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a appelé, jeudi, les départements ministériels à interagir avec les chefs des groupes parlementaires en vue d'accélérer la programmation des projets de loi de par leur impact sur la vie des citoyens, en particulier le projet sur la généralisation de la couverture médicale.

Au début du conseil, le chef du gouvernement a souligné que ces départements doivent honorer les engagements tenus par les membres du gouvernement devant le Parlement et assurer le suivi de leur exécution, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi qui donnait lecture d'un communiqué lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil.

Saâd Eddine El Othmani s'est également félicité du climat "positif" ayant marqué l'examen du projet de loi de Finances devant la Chambre des représentants, soulignant l'importance de la présence des membres du gouvernement aux réunions consacrées à l'examen de ce projet et la nécessité d'écouter les propositions des parlementaires comme étant une marque de coopération avec l'institution législative.