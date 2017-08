Une filiale d'Attijariwafa Bank consacrée meilleur établissement financier

La Société ivoirienne de banque (SIB), filiale du groupe Attijariwafa Bank, a remporté le Prix du meilleur établissement du secteur financier en Côte d'Ivoire, lors de la Journée nationale d’excellence qui s'est tenue récemment à Abidjan, en présence du président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, a-t-on appris auprès de la SIB.

Selon le Comité national de la Journée d’excellence, présidé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, nombre de critères ont favorisé le choix de la SIB, notamment la création d’emplois, la tenue régulière des conseils d’administration, l’évolution du résultat net, l’engagement en démarche qualité, la responsabilité sociétale de l’entreprise, le crédit à l’économie et la qualité du portefeuille, rapporte la MAP.

Ces trois dernières années, la SIB s’est distinguée dans le secteur financier par une évolution du nombre de salariés qui est passé de 665 en 2014 à 767 en 2016, une évolution du résultat net de 42% en moyenne par an et un portefeuille de titres publics en croissance annuelle moyenne de 85%.

Des performances qui ont permis à la banque de contribuer au financement de l’économie ivoirienne à hauteur de 343,351 milliards FCFA (1 euro équivaut à 656 Fcfa) en 2014, de 458,381 milliards FCFA en 2015 et de 527,474 milliards FCFA en 2016, soit 24% de croissance annuelle.

Le Comité national de sélection a mis en avant la réalisation de plusieurs actions en matière de responsabilité sociétale, en l'occurrence la réhabilitation de pompes villageoises, d’écoles, des appuis financiers à l’Institut de cardiologie d’Abidjan, à l’ONG Children of Africa pour le financement de l’hôpital mère-enfant de Bingerville et à l’ONG Servir.