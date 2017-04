Une dernière chance de briller pour Leicester face à l’Atletico Madrid

Les derniers feux de Jamie Vardy? Le quart de finale retour de Ligue des champions contre l'Atletico Madrid ce soir (18h45 GMT) pourrait bien être la dernière chance pour l'étoile de Leicester d'éclairer l'Europe.

A 30 ans, l'attaquant n'aura peut-être jamais d'autre occasion de laisser sa marque sur la compétition. D'autant plus que pour Leicester, le seul moyen de revoir le continent la saison prochaine serait une improbable victoire en finale, le 3 juin à Cardiff.

En attendant, l'Anglais doit éliminer l'expérimenté Atletico, finaliste malheureux de la compétition en 2014 et 2016 mais petit vainqueur à Madrid (1-0) à l'aller.

Peu en forme en début de saison, avec notamment aucun but lors de la phase de groupes (seulement cinq buts lors de ses 22 premiers matches toutes compétitions confondues), Vardy avait été le fer de lance d'un Leicester à nouveau "Sans Peur" au tour précédent.

Le joueur aux 16 sélections avait marqué le but de l'espoir à Séville (2-1) avant d'offrir un morceau de bravoure au King Power Stadium (2-0). Son pressing acharné avait en effet empêché les Andalous de construire et sa confrontation avec Nasri avait fait disjoncter le Français, exclu. Au printemps, le Vardy en colère est bien de retour.

Le renvoi contesté de Claudio Ranieri, l'homme qui avait mené Leicester au titre la saison passée, a fait ressortir le côté sombre du buteur. Le départ de l'adoré technicien n'a pas plu à tout le monde.

Chez l’adversaire ce mardi, l'attaquant français Kevin Gameiro, rétabli d'un problème à une cuisse, a obtenu dimanche le feu vert médical pour rejouer et fait son retour dans le groupe de l'Atletico Madrid pour affronter Leicester ce soir en Ligue des champions, a annoncé le club madrilène.

Gameiro s'est entrainé dimanche "au même rythme que ses partenaires" et il est "à la disposition de (son entraîneur Diego) Simeone pour le match de mardi contre Leicester", a écrit l'Atletico dans un communiqué. Le retour de l'ancien Sévillan est une excellente nouvelle pour le club finaliste de la C1 en 2014 et 2016, qui s'est imposé 1-0 contre Leicester en quart de finale aller mercredi dernier.

Pour le quart retour mardi, Diego Simeone pourrait donc reconstituer en Angleterre le duo d'attaque 100% français composé de Gameiro et d'Antoine Griezmann, laissé au repos ce week-end contre Osasuna (3-0) en Liga.