Une délégation du Groupe d'amitié parlementaire Maroc-Italie tient une série de rencontres à Rome

Une délégation du Groupe d'amitié parlementaire Maroc-Italie à la Chambre des conseillers a effectué du 17 au 21 juillet une visite de travail à Rome, à l’invitation de la présidente de la Section bilatérale d’amitié parlementaire, la députée italienne Eleonora Cimbro.

Lors de cette visite, la délégation de la Chambre des conseillers a eu une série de rencontres avec des responsables parlementaires, des élus locaux, des syndicalistes et acteurs de la société civile, indique un communiqué du Groupe d'amitié parlementaire Maroc-Italie relayé par la MAP.

Les membres de la délégation ont pris part au séminaire " L'Italie et le Maroc, le développement durable et la stabilité en Méditerranée", qui a été l'occasion, pour la délégation marocaine de mettre en évidence les réformes entreprises par le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, au niveau des institutions politiques, sociales et économiques, ajoute le communiqué.

Les membres de la délégation marocaine ont également mis en relief la politique africaine fortement voulue par S.M le Roi, et qui représente une contribution majeure au développement économique et social du continent, poursuit la même source.

Pour sa part, Eleonora Cimbro a présenté son témoignage sur les récentes visites effectuées au Maroc, soulignant les progrès enregistrés par le pays dans plusieurs domaines.

Elle a tenu notamment à mettre en évidence ce qu’elle a pu observer et constater directement sur le progrès et le développement économique, social et humain au Sahara marocain.

D'autre part, la délégation marocaine a eu une rencontre avec le président de la Commission des affaires étrangères au Parlement italien, Fabrizio Cicchitto, laquelle a représenté un moment important de la visite au cours duquel le responsable italien a souligné la contribution majeure du Royaume du Maroc à la gestion de la question des flux migratoires et à la lutte contre le terrorisme dans ses différentes dimensions, note le communiqué.

Le Maroc, a-t-il dit, "est aujourd'hui un acteur leader pour la paix et la sécurité dans la Méditerranée et en Afrique".

Le président du groupe d'amitié Maroc-Italie a, à cette occasion, tenu à souligner et à rappeler le projet de partenariat Maroc-Italie concernant la formation des imams.

A l'issue de cette visite, qui a constitué une étape importante dans les relations bilatérales, la création du forum parlementaire entre les deux institutions législatives des deux pays constitue le prélude à l'approfondissement des relations d'amitié et de solidarité entre l'Italie et le Maroc, souligne-t-on de même source.

La délégation marocaine était composée de Yahfed Benmbarek, président du Groupe d’amitié Maroc-Italie, Aboubaker Aabid (Groupe socialiste), Moulay Ibrahim Cherif, (PI), Said Saadounni (PJD), et Abdelhak Hissan de la CDT.