Une délégation des FAR visite les contingents marocains déployés en Centrafrique et en RDC

Sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d’état-major général des Forces Armées Royales, une délégation des FAR conduite par le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR, et composée du général de division, commandant la zone-sud, du général de brigade, chef du 5ème Bureau de l’état-major général et d’officiers supérieurs de l’état-major général des FAR et de l’état-major de la zone Sud, a effectué une visite aux contingents des FAR déployés en République centrafricaine et en République démocratique du Congo, respectivement dans le cadre de la Minusca et de la Monusco.

Selon une source proche des FAR, ces visites ont été l’occasion pour la délégation de s’enquérir de près des conditions de vie et d’emploi des militaires des deux contingents marocains.

A ce titre, cette délégation a enregistré avec satisfaction le professionnalisme des militaires desdits contingents, leur bon moral et leur degré d’abnégation dans l’accomplissement des missions assignées, et les a félicités tout en les exhortant à redoubler d’efforts et de vigilance pour honorer les engagements du Royaume dans la restauration de la paix et de la sécurité dans ces deux pays, précise la même source.

Par ailleurs, et au cours de ces visites, cette délégation a tenu avec les responsables militaires et civils des deux missions onusiennes des entretiens axés sur la situation sécuritaire et opérationnelle ainsi que sur le rôle louable joué par les contingents des FAR dans ce cadre, et que les responsables onusiens n’ont pas manqué de souligner, ajoute la même source.