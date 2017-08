Une délégation de la Banque mondiale en visite à Agadir

Une délégation de la Banque mondiale et du ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Affaires générales et de la Gouvernance a effectué une visite dans la région Souss-Massa. Cette visite était une occasion de tenir des réunions avec des acteurs régionaux et responsables territoriaux qui interviennent dans la promotion et l’appui à l'entrepreneuriat, la création d’entreprises, la promotion de l’emploi, l’insertion professionnelle des jeunes et la formation.

Le siège de la wilaya a connu également une rencontre avec les acteurs institutionnels régionaux qui ont assisté à une présentation de la mission et des objectifs des différents programmes proposés par la délégation. Il s’agit donc d’une consultation des parties prenantes au niveau régional pour mieux comprendre les besoins des jeunes, les exigences du secteur privé et les spécificités de l’écosystème institutionnel régional. Identifier les mécanismes d’appui au profit de jeunes, confirmer les filières de développement porteuses de création d’emplois, tel est le second objectif de la délégation.

Les différentes rencontres visent à «confirmer des acteurs régionaux pouvant se distinguer dans le cadre des projets «Expert Jeunes» et « Service d’appui aux entreprises » pour mener des actions et des initiatives dédiées à la promotion de l’emploi des jeunes.

Au cours de cette visite, la délégation a été reçue au siège du Centre régional d’investissements (CRI), une occasion de présenter le rôle du CRI Souss-Massa pour l’appui et l’accompagnement des jeunes promoteurs porteurs de projets, des investisseurs et entrepreneurs.