Une bonne fin d’année pour le commerce de gros

Les anticipations des patrons opérant dans les secteurs du commerce de gros et des services marchands non financiers sur l’évolution de l’activité au titre du quatrième trimestre tendent vers l’optimisme.

C’est du moins ce qui ressort de nouveaux éléments de l’enquête trimestrielle de conjoncture réalisée par le Haut-commissariat au plan (HCP) auprès des entreprises marocaines desdits secteurs.

Selon ces nouvelles données, 35% des chefs d’entreprises marocains du secteur des services marchands non financiers anticiperaient une hausse de l’activité globale au quatrième trimestre qu’ils attribuent principalement à l’amélioration de l’activité des «Transports aériens» et de l’«Entreposage et services auxiliaires des transports». 7% pensent au contraire qu’elle baisse.

L’enquête révèle aussi que plus de la moitié d’entre eux (63%) anticipent une stabilité de la demande prévue pour le 4ème trimestre 2016 et 72% une stagnation des effectifs de l’emploi.

La tendance est aussi à l’optimisme du côté des patrons du secteur du commerce de gros. En effet, 43% des grossistes anticipent une hausse du volume global des ventes pour le quatrième trimestre. Ils prévoient une amélioration principalement au niveau des activités des «Autres commerces de gros spécialisés» et du «Commerce de gros d'autres équipements industriels». Ils seraient 19% à s’attendre à une baisse de l’activité. Pour 31% d’entre eux, l’emploi connaîtrait une augmentation des effectifs.

Ajoutons que les dirigeants d’entreprises du secteur sont persuadés que « les commandes à passer pour le quatrième trimestre 2016 seraient d’un niveau normal selon 75% des chefs d’entreprises et inférieur à la normale selon 18% », a noté le HCP.

Soulignons que les appréciations des chefs d’entreprises du secteur des services marchands non financiers sur l’évolution de l’activité au cours du troisième trimestre ont aussi été teintées d’optimisme.

Pour 60% des patrons, l’activité du secteur aurait connu une hausse au cours de cette période alors que 18% pensent le contraire. Cette évolution serait due à la hausse de l’activité enregistrée au niveau des branches des «Télécommunications» et des «Transports aériens», alors que la baisse aurait été principalement enregistrée au niveau des services de «Publicité et études de marché», a relevé le HCP.

Le Haut-commissariat poursuit en soulignant que l’amélioration de l’activité globale des services marchands non financiers aurait été accompagnée également par une progression des prestations à l’étranger.

« Les carnets de commandes du secteur ont été jugés d’un niveau normal par 75% des patrons et inférieur à la normale par 12%. L’emploi aurait connu une stagnation selon 72% des chefs d’entreprises », a relevé le HCP. Dans ces conditions, souligne-t-il, le taux d’utilisation de la capacité des prestations (TUC) se serait établi à 79%.

L’optimisme n’était pas de mise du côté des patrons du secteur du commerce de gros. E pour cause, 39% d’entre eux estiment que les ventes du secteur sur le marché local auraient connu une baisse alors que 30% d’entre eux prévoient une hausse.

Cette évolution serait attribuable principalement à la baisse des ventes dans les «Autres commerces de gros spécialisés» et à la hausse des ventes enregistrée dans le «Commerce de gros de produits alimentaires et de boissons» et du «Commerce de gros d'autres équipements industriels», ont relevé les experts du HCP.

Pour ailleurs, la plupart (82%) estiment que l’emploi a connu une stabilité alors que 62% d’entre eux assurent que les stocks de marchandises se seraient situés à un niveau normal.