Une bande criminelle spécialisée dans la migration clandestine à Laâyoune sous les verrous

Les éléments de la Gendarmerie Royale de Laâyoune ont démantelé, entre le 15 août et le 3 septembre 2017, une bande composée de trois membres de différentes nationalités dont un Marocain, spécialisée dans l'organisation de la migration clandestine, a indiqué mardi un communiqué de la Gendarmerie Royale.

Les investigations menées ont permis la saisie de deux véhicules de type 4x4 servant pour le transport des candidats à la migration clandestine, d'une quarantaine de téléphones portables, de plusieurs passeports, ainsi que des reçus de transfert d'argent comportant d'importantes sommes perçues par les organisateurs auprès des candidats à l'émigration clandestine, a précisé la même source. L'enquête a révélé que cette bande, spécialisée dans l'organisation de la sortie vers l'Espagne et notamment vers les Iles Canaries, compte à son actif plusieurs opérations totalisant près de 1.500 candidats de différentes nationalités africaines interceptés aux Iles Canaries et 500 du côté marocain, a indiqué le communiqué.

Selon la même source, les membres de cette bande ont un lien direct avec la quasi-totalité des opérations enregistrées dans les provinces du Sud du Royaume depuis 2015, incluant une tentative en décembre de cette même année au sud de Boujdour lors de laquelle une trentaine de candidats ont péri au large de l'océan, suite au chavirement de leur embarcation. Les deux ressortissants étrangers impliqués font également l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires espagnoles via Interpol Madrid, pour trafic d'êtres humains, homicide volontaire et organisation d'une association de malfaiteurs, a fait savoir le communiqué, précisant que ces autorités ont sollicité leur extradition étant donné qu'ils sont les principaux responsables de cette organisation criminelle.

Les trois mis en cause sont interpellés et présentés à la justice, a indiqué la même source, selon laquelle cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine.