Une année de débâcles pour Daech

Acculée par les forces de la coalition internationale, l’organisation Etat islamique a perdu un quart de son territoire en Irak et en Syrie depuis décembre 2015. Le groupe Etat islamique (EI) a subi une série d'importantes défaites ces derniers mois dans ce deux pays, la plus récente à Alep, ainsi qu’en Libye

Avec la reconquête totale d’Alep, le régime contrôle désormais les cinq principales villes de Syrie: Alep, Homs, Hama, Damas et Lattaquié.

La reconquête d'Alep permet au régime de se lancer dans la conquête d'autres provinces lui échappant encore, comme Idleb, voisine d'Alep, qui est aux mains d'une coalition entre rebelles et jihadistes.

En Irak, les forces irakiennes ont repris leur offensive contre les djihadistes de l’EI dans Mossoul, bastion de Daech où les combats étaient à l'arrêt depuis environ un mois. La bataille de Mossoul, qui mobilise environ 100.000 soldats irakiens, combattants kurdes et miliciens chiites pour reconquérir la grande ville du nord aux mains de l'EI depuis juin 2014, a été déclenchée le 17 octobre.