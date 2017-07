Une aide de dix millions de dirhams accordée à 31 festivals et manifestations

La Commission d'aide à l'organisation des festivals cinématographiques a décidé, lors de sa 2ème session, tenue les 17 et 18 juillet à Rabat, de soutenir 31 festivals et manifestations pour un montant total de 9,905 millions de dirhams (MDH).

Dans un communiqué rendu public à l'issue de cette session, ladite commission a indiqué qu'elle a examiné 38 dossiers de demandes de soutien et reçu les organisateurs des festivals et manifestations qui ont présenté et défendu leurs projets. Le Festival du court métrage méditerranéen de Tanger (15ème édition) et le Festival du film documentaire sur la culture, l'histoire et l'espace sahraoui hassani (3ème édition) s'accaparent la part du lion des aides accordées avec 2 MDH, chacun, fait savoir le communiqué, ajoutant que le Festival du cinéma africain de Khouribga (20ème édition) et le Festival international du film des femmes de Salé (11ème édition) ont bénéficié de 1,2 MDH, chacun.

Le reste des aides est réparti sur plusieurs autres manifestations cinématographiques, à savoir le Festival international du cinéma d'auteur de Rabat (1,1 MDH), le Festival cinéma et migration (280.000 dirhams), le Festival international du cinéma et mémoire commune à Nador (250.000 dirhams), le Festival international du film Transsaharien à Zagora (200.000 dirhams), le Festival du métrage marocain de Rabat (150.000 dirhams).

La commission a également décidé de soutenir le Festival ciné plage Harhoura de Rabat, le Festival Oued Noun du Cinéma de Guelmim, le Festival universitaire international du cinéma des jeunes d'Ouarzazate, le Festival national du film amateur de Settat et l'Université d'été du cinéma à Casablanca, avec un montant de 100.000 dirhams pour chacun, tandis que le Festival du cinéma des peuples d'Imouzzer Kandar et le Festival international des écoles de cinéma de Tétouan ont profité d'une aide de 80.000 dirhams, chacun. Selon le communiqué, un montant de 75.000 dirhams est octroyé au Festival international du film de Tanger, alors que le Festival Europe-Orient du film documentaire, les Journées cinématographes des Doukkala et le Festival international du film de Khouribga ont bénéficié de 70.000 dirhams, chacun. Ladite commission a aussi décidé de débourser 60.000 dirhams au profit du Festival de la Kasbah du court-métrage d'Ouarzazate, du Festival méditerranéen de cinéma et immigration d'Oujda et du Festival Tanjazoom du cinéma social.

Le Festival international du film pour l'enfance et la jeunesse de Chefchaouen, la Rencontre cinématographique de Benslimane, le Festival international du cinéma et de la mer de Mir left, le Festival du cinéma de Saidia, la Rencontre cinématographique de Mechraa Belksiri, la Rencontre cinématographique de Meknès du court-métrage, le Festival Cèdre universel du court-métrage (Azrou/Ifrane) et le Festival national Biougra du cinéma des jeunes, ont quant à eux, bénéficié de 50.000 dirhams, chacun, relève-t-on.

Présidée par Mohamed Mustapha Kabbaj, cette commission a tenu sa deuxième session au siège du Centre cinématographique marocain en présence des membres de la commission, composée de Souad Rezouk, Fouad Ali, Driss Jaidi, Abdelilah Tahani, Saad Chraibi, Hassan El Moutaki, Mohamed Kheraz et Hicham Syabri.