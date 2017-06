Une Nuit blanche du cinéma et des droits de l'Homme à Rabat

La sixième édition de la Nuit blanche du cinéma et des droits de l’Homme aura lieu, les 16 et 17 juin à Rabat, à l’initiative de l’Association des Rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l’Homme (ARMCDH) sous le thème "Le droit à l’éducation". La sixième édition, qui se déroulera sur l’esplanade de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM), aborde le droit à l’éducation comme étant l’un des fondamentaux de la Déclaration internationale des droits de l’Homme (DIDH), ainsi que de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), au vu notamment de l’actualité mondiale et nationale sur cette problématique, indique vendredi un communiqué des organisateurs. La thématique de cette édition, cheminement logique de la thématique traitée en 2016 en l’occurrence "les droits de l’enfant" est abordée d’un point de vue cinématographique à travers une veillée de projections où les films s’intéressent à différentes questions liées à l’éducation et à l’enseignement, suivie le lendemain d’une table ronde rassemblant experts, acteurs institutionnels et associatifs concernés, souligne la même source. La Nuit blanche du cinéma et du droit à l’éducation sera inaugurée vendredi par une soirée de projection de films en plein air, gratuite et accessible au public à partir de 19h00 jusqu’au lever du soleil. La troisième édition du F’tour Cinéma se déroulera parallèlement aux projections, permettant aux cinéphiles qui le souhaitent de prendre leur repas ramadanesque de fin de journée devant des films. Au menu de cet événement figurent six fictions et documentaires, en courts et en longs-métrages à savoir "2020" de Mohamed Said Zerbouh (Maroc), "Las maestras de la republica" de Pilar Perez Solano (Espagne), "Excuse my french" de Omar Salama (Egypte), "La Chine est encore loin" de Malek Bensmail (Algérie), "Salvatore-Questa é la vita" de Gian Paolo Cugno (Italie) et "La vague" de Dennis Gansel (Allemagne).

La deuxième journée de cette manifestation sera marquée par un débat sur la thématique de l’édition "le droit à l’éducation", avec la participation d’Amina Lamrini Ouahabi, présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), Nadia Bernoussi, membre du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CESE), Fouad Chafiki, directeur des Curricula et directeur central chargé de la recherche pédagogique au ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et Phinith Chanthalangsy, philosophe, spécialiste de programme pour les sciences sociales et humaines au bureau régional de l’UNESCO – Maghreb. Le débat sera modéré par Abdellah Tourabi, politologue, journaliste et animateur de l’émission de débat Confidences de presse sur 2M.

La Nuit blanche du cinéma et du droit à l’éducation est un évènement organisé avec l’appui de la Fondation AJIAL pour la promotion des droits de l’Homme, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’ambassade de France au Maroc – Service de coopération et d’action culturelle (SCAC), l’instance des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes), l’Institut culturel italien de Rabat (IIC), l’ambassade d’Italie au Maroc et l’ambassade d’Espagne au Maroc. Elle est également réalisée avec la collaboration du Centre cinématographique marocain (CCM), la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM) et du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).

Cette manifestation culturelle est organisée en partenariat avec la Société nationale de la radio et de la télévision (SNRT), HIT Radio, Maghreb Arab Press (MAP), Radio 2M, Telquel, Sortir Mag et Afk’art, avec la participation d’autres partenaires comme Thé "Mellah" et Sidi Ali.

L’ARMCDH organise plusieurs événements par an tels les "JCDH" Jeudis du cinéma et des droits de l’Homme (Rabat, Casablanca, Kénitra) le dernier jeudi de chaque mois, les "ME" Matinées enfants (le dimanche qui suit les jeudis-Rabat, Casablanca, Kénitra), Master class du cinéma et des droits de l’Homme (trimestriellement), ainsi que la Nuit blanche du cinéma et des droits de l’Homme (annuellement).