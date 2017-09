Une AG décisive pour le MAS

La prochaine assemblée générale ordinaire du club de football du Moghreb de Fès (MAS) aura lieu le 3 octobre prochain, apprend-on auprès de la présidence du club. Cette nouvelle assemblée fait suite à la décision de la Fédération Royale marocaine de football d'annuler l'assemblée générale ordinaire du MAS, qui s'est déroulée le 8 juillet dernier.

A l’ordre du jour figurent la lecture et l’examen des rapports moral et financier ainsi que l’élection du tiers sortant.

‘’La prochaine assemblée sera marquée par un débat fort fructueux entre toutes les composantes du club, en vue de donner un nouveau souffle à l’équipe qui doit relever le défi de retrouver sa place en Botola Pro’’, a déclaré à la MAP le président du club de football de la cité Idrisside, Ahmed Mernissi.

Le MAS sort peu à peu de l’ornière de la crise financière et de gestion, grâce au soutien inlassable de ses adhérents et de son bureau dirigeant, décidés à surmonter toutes les entraves pour ne pas nuire à l’image du club connu pour son passé prestigieux, a-t-il souligné.

M. Mernissi a salué le travail de l’entraîneur et enfant du club, Tarik Skitioui, dont sa mission principale consiste à conduire le MAS à retrouver l’élite (Botola D1).

Champion du Maroc à quatre reprises (1965, 1979, 1983 et 1985), le Moghreb de Fès a remporté deux titres continentaux, une Coupe de la Confédération africaine et une Super Coupe de la CAF. Il a de même la Coupe du Trône en 1980, 1988, 2011 et en 2016.