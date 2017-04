Une 24ème journée sous le signe des sommets des extrêmes

La 24ème journée du championnat national de football Botola Maroc Telecom élite 1 se poursuit en cette fin de semaine avec seulement six matchs au programme et beaucoup de suspense aussi bien en haut qu’en bas du tableau. Une journée au cours de laquelle les équipes du peloton de tête, le WAC et le RCA en particulier, tenteront de prendre de l’écart par rapport au DHJ qui, dans un duel plutôt difficile, affrontera la RSB. Ainsi, samedi à 15h, le Raja reçoit au Complexe Mohammed V de Casablanca, à huis clos, l’OCK. Un match difficile du fait que les deux équipes s’affrontent en ayant deux objectifs différents. D’un côté, les locaux, seconds au classement, tenus en échec par le KACM (0- 0) lors de leur dernière sortie, devront l’emporter s’ils veulent rester dans la course au titre. De l’autre côté, les Phosphatiers n’ont plus droit à l’erreur car une nouvelle défaite propulserait le club vers la zone de turbulences.

A 18h, à Safi, l’OCS reçoit le CAK. Positionnées au milieu du tableau puisqu’elles sont respectivement 7e et 8e, les deux équipes ont pratiquement assuré leur maintien et donc joueront sans pression. Un match ouvert où les deux protagonistes tenteront de travailler davantage leurs automatismes en vue de la saison prochaine.

Dimanche à 16h30, le stade municipal de Kasbat Tadla sera le théâtre du duel qui opposera le leader à la JSKT. 14èmes au classement avec 20 points, les locaux seront à rude épreuve face au WAC qui n’aura d’yeux que pour la victoire en vue de garder son fauteuil de leader. Les hommes d’Ammouta, ayant perdu des points lors des dernières journées, savent que tout autre résultat que la victoire pourrait leur coûter le titre, alors qu’en face, l’adversaire, déjà dans une mauvaise situation, joue ses dernières cartes de maintien et ne voudrait en aucun cas perdre à domicile.

A 19h, l’AS FAR accueille le CRA. Cinquièmes au classement avec 36 points, les coéquipiers de Bourkadi semblent retrouver leur rythme de croisière et comptent poursuivre leur bonhomme de chemin. Toutefois, et jouant ses dernières cartes puisque sa situation ne lui permet plus de faux pas, le CRA est capable de renverser la donne comme il l’a démontré à plusieurs reprises. Les deux autres matchs qui devront opposer le HUSA au FUS et l’IRT au KACM sont reportés au 3 mai prochain.





Programme:



Samedi 15-04-17 à 16h00 au Complexe Sp Mohammed V - Casablanca : Al Oula : RCA-OCK

Samedi 15-04-17 à 18h00 au Terrain El Massira - Safi : Arryadia : OCS-CAK

Dimanche 16-04-17 à 16h00 au terrain El Abdi- El Jadida : 2M : DHJ-RSB

Dimanche 16-04-17 à 16h30 au terrain municipal - Kasbat Tadla : Arryadia : JSKT-WAC

Dimanche 16-04-17 à 19h00 au Complexe Sp. Prince Moulay Abdellah-Rabat : Arryadia :FAR-CRA

HUSA-FUS : Reporté

IRT- KACM : Reporté