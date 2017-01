Un véritable défi pour l'essor du secteur agricole

L'élargissement des superficies équipées en techniques d’irrigation localisée bénéficie d'une attention particulière de la part des autorités publiques, et ce grâce à une politique volontariste qui se traduit par le Plan Maroc Vert (PMV) à travers le Programme national d’économie d’eau en irrigation (PNEEI) qui vise à reconvertir une superficie de 550.000 hectares de terres irriguées en irrigation localisée.

Ainsi, plusieurs mécanismes ont été adoptés par le PMV en vue d’atteindre les objectifs tracés dans le cadre du PNEEI, à travers notamment la modernisation des réseaux d’irrigation publique pour les adapter aux exigences de l’irrigation localisée, la distribution d’aides financières allant de 80 à 100% du coût d’équipement en techniques d’irrigation localisée, outre la promotion de la sensibilisation agricole et hydrique et le renforcement des capacités des cadres agricoles et des agriculteurs.

De même, en vue de faire face au déficit hydrique, eu égard à son rôle vital dans la sécurisation des besoins en irrigation, le ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime a œuvré à la mise en place d’une stratégie d’économie et de valorisation de l’eau en agriculture irriguée.

Cette stratégie porte essentiellement sur l’amélioration du volume de la production agricole, le développement des techniques d'irrigation, le renforcement et l’adaptation du système de financement et d’incitation à l’économie d’eau ainsi que l’amélioration de toutes les formes de soutien du secteur agricole (organisation, partenariat, contrats de cultures, etc.) et le développement d’un conseil de proximité en matière de conception des systèmes d’irrigation économes d’eau et d’appui à l’amélioration de la productivité.