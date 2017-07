Toute la sobriété du cinéma iranien

Pour son 3ème long métrage de fiction, Behnam Behzadi fait de Téhéran la ville principale de son film, une cité chaude, étouffante de pollution, qui conduit l’Etat à fermer les écoles certains jours, quand les médecins orientent les personnes âgées et affaiblies à aller s’installer ailleurs dans le pays, loin de ce maelstrom urbain. Au-delà de cette présentation opportune pour illustrer un prochain séminaire d’une conférence sur le climat, la ville s’expose aussi comme une cité lumineuse et belle d’opportunités, pour la femme notamment, qui peut y vivre seule et monter son affaire, en toute indépendance.

Témoignage d’un combat personnel à valeur universelle, le récit de Niloofar est celui d’une vieille fille de 35 ans, vivant seule avec sa mère. Elle subit depuis toujours les choix des autres dictés par la hiérarchie de l’âge (la sœur aînée, le visage fermé, rigoriste), du genre (le frère aîné qui abuse de sa position) et de la situation dans la société (une femme seule vaut moins qu’une épouse).

Niloofar devient soudainement investie d’une force, celle de dire non à sa famille qui l’enverrait bien loin de la ville, avec sa mère malade, pour permettre à celle-ci de mieux se soigner. Sacrifier son présent et son avenir pour permettre aux autres de profiter du confort que leur confère une société patriarcale ordonnée ? L’héroïne manifeste soudainement une rébellion inespérée à l’âge de 35 ans. Il n’est jamais trop tard pour vouloir s’ériger contre les autorités sous toutes leurs formes et devenir ainsi l’expression revendiquée du libre arbitre : une lutte contre les hypocrisies, les égoïsmes érigés comme légitimes par une société où l’on sent poindre, chez certains portraits de femmes, également chez les personnages secondaires (le beau personnage de la nièce, tiraillée entre sa tante dont elle assiste au combat et sa mère, dont l’intransigeance froide rend le personnage antipathique), un basculement, un vent de liberté. Mais l’héroïne parviendra-t-elle à aller jusqu’au bout de ses rêves d’une existence choisie et non subie ? Tel est le suspense domestique mis en place tout au long du film. Pour ce faire, le cinéaste ne bouscule pas les codes du cinéma iranien, dont on retrouve la puissance quasi documentaire, le naturalisme affirmé, dans les décors, le fourmillement d’un quotidien dévoilé sans abus d’esthétique. Pourtant, de nombreux plans sont joliment composés, mais dans ce cinéma vérité où la musique est absente l’esbroufe est toujours évitée. La bande-originale se réduit ainsi à des éléments intradiégétiques, la (somptueuse) sonnerie d’un portable redonne de la vigueur dramatique.L’authenticité, on la retrouve aussi dans le jeu des acteurs, tous remarquables dans l’expression des palettes d’émotions du quotidien. Ils ne jouent pas mais vivent leurs rôles, avec toute cette profondeur qui rend leurs personnages plus complexes que la décision et le choix qu’ils représentent. Nés pour ce film, leurs personnages affichent déjà un véritable vécu qui contribue à éviter le manichéisme. Le réalisateur Behnam Behzadi filme des individus qui opèrent de petits arrangements avec la vie des autres, mais qui ne sont pas forcément mauvais. C’est cette acuité de perception qui rend Un vent de liberté passionnant et poignant.