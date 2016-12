Un rendez-vous olympique réussi

2016 fut une année olympique. En dépit des scandales et craintes qui ont accompagné le déroulement des Jeux olympiques, l’édition brésilienne a été couronnée d’un plein succès.

Affluence massive, performances et records établis, du spectacle à couper le souffle… les JO n’ont pas dérogé à la règle. D’ailleurs, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a dressé un bilan positif des JO 2016, les qualifiant «d’emblématiques et d’extraordinaires».

La page de Rio tournée, le monde du sport se projette déjà sur les Jeux olympiques d’été de Tokyo en 2020, manifestation que les Japonais voudraient pleinement réussir en vue d’épater toute la planète. Le petit bémol, si c’en est un, c’est que le comité d’organisation nippon s’est vu, sous la pression du CIO, obligé de revoir à la baisse le budget de ces Jeux, situé désormais sous la barre des 17 milliards de dollars.