Un programme médical pluridisciplinaire de la MGPAP pour près de 1500 ayants droit

1.497 adhérents et ayants droit de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP) ont bénéficié du programme médical pluridisciplinaire, organisé du 9 au 13 janvier 2017, par la MGPAP dans les villes de Berchid, Skhour Rehamna, Kalâat Seraghna et Attaouiya.

Initié conjointement par la MGPAP et le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération (HCAR), ce programme médical, le premier au titre de l'année 2017, a concerné les spécialités de médecine dentaire (153 bénéficiaires), d’ophtalmologie (481) et d'endocrinologie (294), ainsi que des dépistages du diabète et de l'hypertension artérielle (542), des prestations optiques (27) et de médecine générale, précise la MGPAP dans un communiqué parvenu dimanche à la MAP.

Cette initiative a également porté sur un programme de solidarité, organisé le 12 janvier dans la ville de Tamellalt, en partenariat avec les autorités locales au profit de 400 personnes en situation de précarité.

Pour le président du Conseil d'administration de la MGPAP, Abdelmoula Abdelmoumni, cité par le communiqué, ce programme reflète le besoin grandissant que manifestent les citoyens à ce genre d’initiatives et confirme le rôle prépondérant de la mutualité quant à la facilitation de l'accès aux soins.

Et de souligner que les instances décisionnelles de la MGPAP tiennent à "rapprocher les prestations sanitaires de l'ensemble des adhérents, que ce soit à travers des programmes médicaux ou des unités sanitaires de proximité, et ce conformément aux Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI".

Au cours de l'année 2016, la MGPAP a organisé un total de 11 programmes médicaux dans 37 villes du Royaume qui ont permis à plus de 6.000 personnes de bénéficier des prestations médicales en 9 spécialités, selon la même source.