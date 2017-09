Un premier semestre au beau fixe pour Aluminium du Maroc

Au terme du premier semestre 2017, la société Aluminium du Maroc affiche des réalisations au beau fixe, avec le résultat net comptable en redressement à 30,3 millions de dirhams (MDH), contre un déficit de -8,6 MDH au 30 juin 2016, commentent les analystes de BMCE Capital Bourse.

A l’occasion de la publication des résultats biannuels de la société cotée à la Bourse de Casablanca, les analystes financiers mettent en avant une appréciation de 6,8% du chiffre d'affaires d’Aluminium du Maroc à 429,2 MDH, au moment où la marge nette s'établit à 7,1%.

Dans une moindre mesure et compte tenu de l'alourdissement des charges opérationnelles (+8,3% à 389 MDH), le résultat d'exploitation limite sa progression à 2,5% pour se fixer à 41,8 MDH, ont-ils relevé, notant que la marge opérationnelle recule de 0,4 point à 9,7%, rapporte la MAP.

En revanche, le résultat financier régresse de 55,1% à 1 MDH, suite à la non constatation de produits de titres de participation de 2,7 MDH conjuguée à la baisse de 88,1% du bilan de change à 129,2 mille dirhams (KDH), poursuit la même source.

Le résultat non courant, lui, se redresse passant de -49,6 MDH à 488 KDH, consécutivement à la non-récurrence de pertes relatives au préjudice subi par la société dans le cadre d'une opération d'escroquerie, a-t-elle ajouté.

Sur le plan bilanciel, les analystes financiers soulignent une régression de 7,9% du fonds de roulement (FR) d’Aluminium du Maroc à 152,7 MDH, pour un besoin en fonds de roulement (BFR) en amélioration de 9,3% à 284,1 MDH.

Par conséquent, la trésorerie nette limite ses pertes à -131,4 MDH, contre -147,5 MDH à fin 2016. La dette nette recule, quant à elle, de 10,7% à 171,2 MDH, fixant le gearing à 48,3%, contre 53% sur la première moitié de 2016.

En terme de solvabilité, la société affiche des niveaux en amélioration avec un ratio charges d'intérêts / EBE de 5,8% (vs. 9,7% au S1 2016) et DN / EBE annualisé de 1,6x (vs. 2x en 2016).

Depuis le début de l’année, le titre Aluminium du Maroc s’est apprécié de +8,88%, contre une progression de +9,52% une année auparavant et une hausse de +15,76% depuis 2014.