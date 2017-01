Un nouvel ouvrage dédié à feu Tayeb Seddiki

"Tayeb Seddiki: metteur en scène pluridisciplinaire dans l'industrie du spectacle" est désormais le nouvel ouvrage écrit par le chercheur marocain, Abderrahmane Benzidane, et conceptualisé par l'actrice et chercheuse Ouassila Sabhi, qui vient de paraître aux Editions "Association Ismaïlia Kobra". Dans la préface de cet ouvrage, Ouassila Sabhi souligne avoir songé à collecter les études libellées par Abderrahmane Benzidane et les compiler dans un livre de nature à refléter une des images de l'expérience théâtrale de Tayeb Seddiki, sa réalité, sa teneur et son acception, estimant qu'il s'agit d'un ouvrage censé également mettre en avant l'une des descriptions de l'expérience de la critique du théâtre au Maroc. "Tout au long de mon parcours (...), le nom de Tayeb Seddiki me fréquente en tant qu'artiste authentique et innovant, un réalisateur compétent, un acteur talentueux, un plasticien et un créateur de spectacle par excellence", précise cette actrice, spécialisée dans l'enseignement artistique et l'éducation esthétique dans sa préface intitulée "Mon expérience: prélude à la recherche de la culture théâtrale". "L'introduction que j'ai rédigée pour ce livre constitue un cadre général des spécificités de l'expérience de Tayeb Seddiki, d'autant qu'elle relève d'un prologue objectif pour amorcer certaines expériences ayant subsisté avec des critiques et qui constituaient un déclencheur d'interaction entre le théâtre et la critique", a relevé, pour sa part, Abderrahmane Benzidane, estimant que cet ouvrage ouvrira une nouvelle page qui saura, sans le moindre doute, consacrer l’expérience de Tayeb Seddiki et demeurera une preuve irréfutable de l'existence d'un théâtre et d'une critique traduisant le dynamisme de l'art dramatique aussi bien à l'échelle du Maroc qu'à celle du monde arabe. Le premier chapitre de ce livre est consacré à Tayeb Seddiki et le spectacle, en s'inspirant du "Diwan Sidi Abderrahmane El Majdoub" à partir duquel Abderrahmane Benzidane a passé au peigne fin l'histoire et le spectacle dans le recueil d'El Majdoub, le patrimoine, El Halka et El Majdoub, Tayeb Seddiki et la réalisation théâtrale ainsi que la scène et le style théâtral. Le deuxième chapitre est dédié à la célébration par la voix et l'image dans la pièce de théâtre "Histoire d'une ville" de Tayeb Seddiki, tandis que le troisième porte sur l'intellectuel et le pouvoir dans la pièce Abou Hayyan Tawhidi. Le quatrième chapitre est consacré à l'expérience d'acteurs arabes (Mille et un contes à Souk Okad). Cet ouvrage est, en outre, ponctué d’un entretien succinct avec le "père du théâtre marocain" intitulé "L'expérience théâtrale entre la force du théâtre et les acceptions du patrimoine". A noter qu'Abderrahmane Benzidane, titulaire d'un doctorat d’État, compte à son actif plusieurs ouvrages et publications traitant notamment de la problématique de la méthodologie de la critique théâtrale arabe, de questions du théâtre marocain et de la résistance dans l'art dramatique national.