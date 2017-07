Un nouvel album des Rolling Stones pour "très bientôt"

Le guitariste des Rolling Stones Keith Richards a révélé que le célèbre groupe britannique travaillait à un nouvel album, après la divulgation d'une photo montrant le rappeur britannique Skepta en studio avec les légendes du rock. Les rockeurs septuagénaires ont donné des concerts ces dix dernières années mais sans jamais publier de nouvel album studio. Ils avaient cependant sorti en décembre un album de reprises de blues, "Blue and Lonesome". Leur dernier album original, "A Bigger Bang", remonte à 2005.

Interrogé ce week-end dans un forum de fans sur sa chaîne YouTube sur la possibilité d'entendre un nouvel album des Stones, Keith Richards a répondu: "Ouais, en effet, c'est le cas, très, très bientôt". Shane Gonzales, le fondateur de Midnight Studios, à Londres, avait dévoilé plus tôt ce mois-ci sur Instagram une photo du rappeur Skepta avec le chanteur des Stones Mick Jagger, déclenchant des spéculations sur une collaboration. Skepta est le champion du "grime" - sorte de rap plus rapide qui s'est développé à Londres, et a notamment remporté le Mercury Prize, récompense musicale britannique.

Keith Richards a précisé que le prochain album pourrait comporter des classiques du blues, rappelant le plaisir qu'avait pris le groupe lors de l'enregistrement de son album de reprises. Il a également souligné qu'enregistrer de nouveaux morceaux avait offert aux Stones "une bouffée d'énergie" au milieu de "craintes de viabilité à l'époque actuelle". Les Rolling Stones ont prévu de donner des concerts dans des stades européens en septembre et en octobre prochains.