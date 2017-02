Un nouveau traitement de cancer, moins invasif et plus rapide, disponible au CCC

Le Casablanca Cancer Center (CCC), basé au cœur de l’hôpital universitaire international Cheikh Khalifa Ibn Zaid, a récemment annoncé l’acquisition et la mise en marche de l’accélérateur linéaire le plus sophistiqué et de dernière génération en radiothérapie: le True Beam STX. «L’introduction du True Beam STX au sein de l’hôpital universitaire international Cheikh Khalifa est une opportunité révolutionnaire permettant une meilleure prise en charge des patients atteints de cancer avec une thérapeutique mieux ciblée et plus sécurisée. C’est une avancée formidable pour le traitement du cancer pour les patients marocains, mais également africains», explique le directeur délégué de la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaid Maroc. Pour sa part, Pr. M’Hamed Arif, directeur de l’hôpital, souligne que «l’acquisition du True Beam STX permet la pratique de radio-chirurgie de grande précision dans différentes localisations». «Cet équipement, installé pour la première fois au Maroc et en Afrique, place Casablanca Cancer Center à l’avant-garde de la cancérologie et ouvre aux patients marocains et africains des perspectives nouvelles de soins d’excellence», précise-t-il. «Cet appareil de radiothérapie de pointe permet un repérage précis de la tumeur, sans toucher au tissu sain. C’est moins de toxicité pour le corps», confirme le docteur Alain Toledano du Centre de radiothérapie et d’oncologie Hartmann. Quant au professeur Loubna Toufik Essakalli, chef de pôle oncologie de l’hôpital Ibn Khalifa, elle assimile le True Beam STX à un GPS pour le corps. «Il suit les mouvements de la tumeur, en temps réel. Quand la tumeur se retrouve en dehors du faisceau, la machine s’arrête d’irradier immédiatement. Le même processus s’opère quand le patient bouge». Ceci permet, en effet, de traiter les tumeurs cancéreuses ou bénignes plus rapidement et avec beaucoup plus d’efficacité. A titre de comparaison, une séance de radiothérapie avec cet outil est l’équivalent de 10 à 15 autres avec les machines radiothérapeutiques traditionnelles. Le traitement ne prend alors que 3 ou 4 séances, et les effets secondaires sont beaucoup moins importants pour le patient.

Notons, par ailleurs, que le True Beam STX a été mis sur le marché en 2011. Cependant, le Maroc est aujourd’hui à la pointe de l’innovation avec l’acquisition de sa dernière version par le CCC. Cette plateforme de radiothérapie de pointe est toujours en cours d'installation en Europe, le CCC en est donc le premier acquéreur en Afrique et au Moyen-Orient.

Concernant le coût du traitement, il s’élève à 70.000 dirhams, mais selon le directeur de l’hôpital, des négociations sont en cours afin de rendre ce coût accessible à un maximum de patients.