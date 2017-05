Un nouveau terminal polyvalent à Agadir

Selon le schéma portuaire national, l’Agence nationale des ports a lancé l’appel d’offres N° 13/DRAS/2017 relatif aux travaux de construction du nouveau terminal polyvalent au port de commerce d’Agadir.

Selon l’ANP, la réalisation de ce projet économique a pour objet de répondre à ce grand flux de marchandises, de minerais au port d’Agadir, d’où la nécessité d’élargir le port et de créer d’autres installations d’accueil pour augmenter le trafic. Le coût global de ce grand chantier est de l’ordre de 358.6 millions de dirhams. Le projet qui s’étend sur une superficie de 13.1 hectares comprendra des grues de faible et grande capacités et un espace frigorifique. Le nouveau terminal accueillera des navires de marchandises, des bateaux de croisière et des navires vraquiers.

Rappelons que les travaux de construction devront commencer au 2ème semestre 2017 et prendront fin en 2019.