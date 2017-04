Un nouveau concept d’agences de proximité interactives voit le jour

Un nouveau concept d'agences de proximité interactives dénommé "Relais digital" a été lancé, mercredi à Meknès, par le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), dans le cadre du 12ème Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM).

Il s’agit d’un point de vente équipé d’automates à la pointe de la technologie offrant une panoplie de service tout en maintenant le contact visuel entre le client et son chargé de clientèle, notamment les opérations suivantes : retrait ou versement de cash, dépôt ou encaissement de chèques, transfert d’argent, paiement de factures, ouverture de compte, initiation de demande de crédit ou simple demande d’information, rapporte la MAP.

Equipé de webcam, l’utilisateur peut ainsi échanger avec un chargé de clientèle qui lui indique les différentes démarches selon le type d’opération que le client souhaite réaliser, a expliqué le directeur général adjoint en charge du domaine support, Abdelmounaim Dinia, lors de la cérémonie de lancement de ce nouveau concept d’agences innovant et inédit.

"Ce nouveau concept du Crédit Agricole du Maroc vise à rapprocher le réseau du GCAM de ses clients et assurer une présence dans les zones rurales éloignées en mettant à leur disposition la majorité des prestations offertes par la banque en leur évitant de longs et fastidieux déplacements", a relevé M.Dinia.

Il a noté que le Relais digital sera lancé dans 22 directions régionales, dans l’attente de sa généralisation sur toutes les directions du Groupe, affirmant que ce service n’est pas compliqué, vu qu’il y aura un chargé de clientèle dans chaque relais pour fournir des explications aux clients, sans prélèvements bancaires.

Cela sans sacrifier le côté convivial car non seulement le client peut échanger en direct avec un chargé de clientèle via la webcam mais il trouvera au sein de chaque relais digital un chargé de clientèle qui pourra lui apporter une assistance particulière si nécessaire, a fait savoir le responsable.

Fidèle à sa mission de service public visant à assurer l’inclusion financière du monde agricole et rural, le GCAM œuvre pour rendre les services bancaires accessibles en se rapprochant davantage de sa population cible.