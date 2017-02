Un nouveau DG à la BCP

Kamal Mokdad a rejoint la Banque centrale populaire en tant que directeur général. Il aura en charge le développement et le pilotage des activités du Groupe à l’international. et prendra également la tête d’une nouvelle filiale, « BP Shore Consulting », qui a vocation à accompagner le Groupe dans la gestion de ses projets stratégiques et opérationnels. Sa prise de fonction sera effective à partir du 1er mars 2017.

Kamal Mokdad était Managing Partner au Maroc. Il est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences-Po Paris) et titulaire d’un executive MBA ainsi que du diplôme français d’expertise comptable. Après avoir passé une dizaine d’années au sein du département Banque de Mazars à Paris, il a rejoint le bureau de Casablanca début 2007 notamment pour structurer une offre d’audit et de conseil dédiée aux institutions financières. Il a, à son actif, plusieurs missions d’envergure conduites aussi bien au Maroc, en France, qu’en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Cette nomination reflète la maturité atteinte à l’international qui constitue une priorité stratégique pour la banque. Elle témoigne également de la volonté du Groupe d’accompagner efficacement sa croissance dans de nouvelles zones géographiques et de renforcer davantage les synergies avec les différents métiers au Maroc.

Il convient de rappeler que le Groupe Banque populaire est l’une des premières institutions bancaires du Royaume.

Tirant sa force de ses valeurs de solidarité, de mutualité et de son organisation unique au Maroc, il est composé de neuf Banques populaires régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque centrale populaire (BCP), de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger, un ensemble qui opère dans le cadre d’une synergie et qui est présent dans 12 pays africains et 13 autres dans le reste du monde.