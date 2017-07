Un joueur libanais renforce les rangs de l’OCK

L’Olympique Club de Khouribga a tranché, officiellement, le transfert de l'attaquant libanais Edmond Joseph Chehade, provenant du Club Salam Zgharta.

Des sources proches de l’équipe khouribguie ont confirmé que l'attaquant international libanais de 23 ans a signé un contrat de trois saisons avec l’équipe phosphatière.

Edmond Chehade, l'un des diplômés les plus en vue du programme «Le Victorieux», a rallié l’OCK sur recommandation d'un des agents proches du président du club Al Mostapha Scadi.

L'ex-star du Real Madrid Michel Salgado avait recommandé à l'agent en question de prêter attention à cet attaquant.

Il est à noter qu’Edmond Chehade est considéré actuellement comme l’un des plus grands noms émergents dans les rangs de la sélection libanaise de football.

Auparavant, l’Olympique Club de Khouribga a recruté quatre joueurs. Il s’agit du gardien de but Marouane Fakhr (27 ans) du CAK, d’Ait Lamalam (26 ans) de l’IRT, de Samir Ait Bihi (30 ans), ex-sociétaire de l’OCK, du DHJ et de la JSKT et de Yassine Al Jarissi du FUS. En outre, l’OCK a renouvelé le contrat du médian Mohamed Askri (29 ans) pour deux ans.

Par ailleurs, le défenseur Ibrahima Bakayoko dont le contrat a expiré, a quitté le championnat national vers un club du Golfe sur recommandation de l’ex-coach de l’Olympique Ahmed El Ajlani. C’est le cas également d’autres joueurs, à savoir le gardien Khalid El Askari, Abdelfattah Boukhriss, Bilal El Magri, Abdessamad Imaich, El Mahdi Laktam, Nabil El Bouizi, Yassine El Kourdi, Yassine El Wakili et Elias Labyad.

L’équipe khouribguie reprendra ses entraînements le 7 juillet courant, sous la direction du coach algérien Azzedine Ait Djoudi qui est encore lié à l’OCK par un contrat d’une année.