Un jean couvert de fausse boue vendu à 425 euros

Ne cherchez plus, c'est bon, on vous a trouvé la tenue qui ira parfaitement avec le fameux sac Balenciaga à 1695 euros qui ressemble à s'y méprendre à l'iconique sac Ikea à 80 centimes.

La marque de jeans de luxe Prps vient de dévoiler une nouvelle collection sur le site des grands magasins Nordstrom qui viendra compléter votre look et tout aussi inutilement vider votre compte bancaire.

Comme s'en sont émus de nombreux internautes sensibles au bon goût et attachés à leur porte-monnaie, Prps a créé un pantalon en denim recouvert... de fausse boue... facturé 425 dollars.

L'équivalent de 425 euros une fois les taxes incluses. Vous connaissiez les jeans déchirés, rapiécés, délavés, tachés et bien maintenant il existe des pantalons pour donner l'illusion que vous avez trébuché et que vous vous êtes étalé de tout votre long dans une marre de gadoue. Cela fait rêver, non?

Sur Twitter, cela a en tout cas bien fait rire ou pleurer. Même "The Walking Dead" s'est amusé de ces jeans à plus de 400 euros qui ressemblent aux mêmes que ceux que tout le monde porte dans la série comme les comics, mais sans avoir déboursé un centime pour cet effet du meilleur genre.