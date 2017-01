Un investissement de 250 millions de DH alloué au plan de lutte contre les inondations à Fès

Un investissement de 250 millions de DH a été alloué au plan de protection de la ville de Fès contre les inondations, a indiqué la directrice de l’Agence du Bassin Hydraulique de Sebou (ABHS), Mme Samira El Haouat.

S’exprimant lundi lors de la session ordinaire de l’assemblée préfectorale de la ville de Fès, Mme El Haouat a souligné que ce plan d’envergure concerne la construction du barrage Ouelad Bouabid avec un coût global de 50 millions de DH, la réalisation d’un autre barrage sur Ain Oued Smen avec un coût estimé à 57 millions de DH et l’élévation du barrage Al Mehraz (15 millions de DH). Le plan de lutte contre les inondations porte, entre autres, sur la mise en place d’un réseau de transfert de 3,5 km entre Oued Lhaymer et Oued Al-Mehraz (20 millions de DH), les aménagements des ruisseaux sur une longueur de 22 km (76 millions de DH), la construction de 44 ouvrages de passages (11 millions DH), l’aménagement et l’élévation des berges de oued Fès (15 millions de DH) et la reconstruction d’un pont de l’Office national des chemins de fer (5 millions de DH), a-t-elle ajouté.

La directrice de ladite agence a également mis en valeur les perspectives de développement des ressources hydriques au niveau de la préfecture de Fès, à travers le renforcement du partenariat avec les divers intervenants, l’appui de la recherche scientifique et pratique, la sensibilisation et l’adhésion de la société civile à la préservation des ressources en eau afin de lutter contre les inondations et la pollution, de valoriser les retenues des barrage et de développer l’économie d’eau.

Lors de cette session, les membres de l’assemblée préfectorale ont adopté à l’unanimité la décision de l’ouverture d’un compte spécial relatif au financement du programme complémentaire du programme d’urgence de réhabilitation des bâtisses menaçant ruine dans les quartiers sous-équipés de la ville.

L’assemblée préfectorale de Fès, présidée par Lhoucine Abbadi, a décidé également de reporter à la session prochaine l’examen et l’adoption de deux conventions de partenariat dédiées à la protection du consommateur et la formation des jeunes porteurs de projets de développement, outre la création d’une structure d’équité et d’égalité des chances et d’approche genre.