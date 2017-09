Un inspecteur de police contraint de faire usage de son arme de service à El Jadida

Un inspecteur de police, en fonction au district provincial de la police judiciaire d'El Jadida, a été contraint de faire usage de son arme de service, mercredi soir, pour arrêter un multirécidiviste en état anormal ayant mis en danger la vie des citoyens et des éléments de la police en utilisant une arme blanche.

Le mis en cause, âgé de 25 ans, a attaqué et agressé le propriétaire d’un local de restauration rapide à l’aide d’un sabre de grande taille et a provoqué des dégâts matériels dans plusieurs véhicules dans la voie publique, outre le vol d’un téléphone mobile sous la menace de violence, ce qui a contraint l’un des éléments de la police à tirer une balle de sommation avant de tirer une deuxième balle blessant le prévenu au niveau de la jambe droite, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’usage de l’arme de service a permis d’éliminer le danger émanant du multirécidiviste qui a été évacué à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, alors que le sabre utilisé dans l’agression a été saisi, ajoute la DGSN dans un communiqué.

Le mis en cause a été placé sous surveillance médicale, en attendant de le soumettre à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet général compétent après l’amélioration de son état de santé, conclut la même source.