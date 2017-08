Un groupe thaïlandais ouvre bientôt un hôtel de luxe à Tanger

Un hôtel de luxe du groupe thaïlandais "Minor International" sera ouvert l'année prochaine à Tanger, a annoncé récemment à Bangkok, William E. Heinecke, PDG du groupe thaïlandais spécialisé dans la restauration et l'hôtellerie de luxe.

"Notre groupe est impatient de s'installer au Maroc et d'ouvrir un hôtel dans la ville de Tanger vers la fin de l'année prochaine", a fait savoir l'homme d'affaires thaïlandais qui gère actuellement un portefeuille de plus d'une cinquantaine d'enseignes de grandes marques, allant des restaurants haut de gamme aux hôtels de luxe, en passant notamment par les produits cosmétiques, à travers plus de 30 pays.

Il s'est également dit "fier de notre partenariat avec le Royaume" à travers la construction de ce resort hôtelier d'une capacité d'environ 250 chambres, rapporte la MAP. William E. Heinecke avait reçu, en 2016 à Bangkok, les insignes du Ouissam Alaouite de grade d'officier décernées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui lui ont été remises par l'ambassadeur du Maroc à Bangkok, Abdelilah El Housni.

Par ailleurs, M. James Kaplan, senior vice-président du groupe thaïlandais, a annoncé que Minor Hôtel Group a programmé un autre projet pour la construction d’un complexe hôtelier (Resort) à Agadir, précisant qu’il se rendra, à cet effet au Maroc, en septembre prochain. Le partenariat économique maroco-thaïlandais se caractérise par des échanges commerciaux portant notamment sur l'importation du Maroc des pièces de voitures industrielles, électroménager, climatiseurs, téléphonie, pièces détachées et fibres textiles, entre autres.

Quant aux exportations vers la Thaïlande, elles se composent principalement de poissons (frais, séchés, fumés), crustacés, mollusques et coquillages, métaux, engrais naturels et chimiques.