Un documentaire sur Assange par une réalisatrice proche de Snowden

La chaîne américaine câblée Showtime va diffuser dans les prochains mois un documentaire sur le fondateur controversé du site WikiLeaks Julian Assange, réalisé par Laura Poitras, à qui Edward Snowden avait remis des documents de l'agence du renseignement NSA sur les programmes américains de surveillance. Filmé sur six ans, y compris la campagne présidentielle américaine en 2016, le documentaire baptisé "Risk" amène les téléspectateurs dans le cercle rapproché d'Assange, a précisé la chaîne, qui s'est associée au distributeur Neon pour une sortie en salles avant sa diffusion à la télévision cet été.

Les agences américaines du renseignement accusent Moscou d'avoir interféré dans la présidentielle américaine au profit de Donald Trump, en diffusant notamment sur le site WikiLeaks des documents discréditant la candidate démocrate Hillary Clinton. "Avec un accès sans précédent (à Assange), Poitras nous raconte l'histoire de WikiLeaks de l'intérieur, et permet ainsi aux téléspectateurs de comprendre cette période de fuites massives, de chasse aux gros titres et d'impact révolutionnaire d'Internet sur la politique mondiale", explique Showtime dans un communiqué.

"«Risk» est un portrait du pouvoir, de la morale, des trahisons et des sacrifices à un moment où jamais les enjeux n'ont été si élevés. C'est un thriller géopolitique à la première personne raconté par une réalisatrice immergée dans le monde de la surveillance étatique et de la cryptographie", fait valoir Showtime. Julian Assange, 45 ans, est réfugié à l'ambassade équatorienne à Londres depuis 2012, dans l'espoir d'échapper à un mandat d'arrêt européen pour un viol présumé en Suède qu'il nie.

Julian Assange craint d'être extradé aux Etats-Unis, où il risque de lourdes peines pour la publication en 2010 de documents confidentiels militaires et diplomatiques, notamment sur les guerres en Irak et en Afghanistan. L'Australien a été interrogé à l'ambassade les 14 et 15 novembre sur cette affaire de viol présumé qui remonte à août 2010. Le portrait d'Assange par Laura Poitras est une suite de son documentaire de 2014 "Citizenfour" consacré à Edward Snowden, qui racontait le scandale provoqué par les fuites de cet ancien consultant de la NSA sur les programmes américains de surveillance. Une version non aboutie de "Risk" a déjà été diffusée, et acclamée par la critique, au Festival de Cannes en 2016.