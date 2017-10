Un concert haut en couleur de Flamenco-Rock à Fès

Le somptueux Riad Dar-Batha de Fès a vibré, lundi soir, aux rythmes du flamenco et du rock interprétés avec brio par une pléiade d’artistes venant de France et d’Espagne. Initié conjointement par l’Institut Cervantès et l’Institut français de Fès, ce concert a été une authentique fusion entre la tradition de la musique espagnole représentée par le flamenco et le rock dans ses multiples expressions.

Selon l’Institut Cervantes, le style du flamenco représente toujours cette forme de communication parfaite, qui est impliquée dans la langue, la musique, les sentiments, la joie, les problèmes et l’amour d’un peuple.

Intitulé ‘’Quentin Gas et Los Zíngaros’’, ce projet musical est porté par Quentin Vargas, un musicien de Séville né dans le flamenco et ayant développé un goût pour le rock.

A Dar Batha, ‘’Quentin Gas et Los Zíngaros’’ a réussi à embarquer le public dans un ‘’voyage dans le Sud et sa grandeur, un parcours à pied à travers les terres arides du flamenco et un vol dans le ciel coloré du rock’’.

Le groupe a fait ses débuts en 2014 avec un très bon accueil de la critique et du public. En mars 2016, il a publié son premier album, Big Sur.

Son dernier album, Caravana, est conceptuel et entend refléter l’ADN musical gitan andalou, à travers les différentes musiques autochtones des endroits qu’une tribu sortie du Punjab, dans le nord de l’Inde, a parcourus jusqu’à devenir avec le temps l’ethnie gitane. Tout cela mélangé avec un singulier rock-flamenco.

Pour les organisateurs, ce groupe est à l'image d'une jeunesse européenne adepte d'ouverture, d'évasion et de modernité tout en préservant un patrimoine musical où sont comblées les affinités musicales les plus variées.