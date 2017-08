Un comité provisoire pour la Fédération de tir à l'arc

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, a décidé la mise en place d’un comité provisoire pour la gestion des affaires de la Fédération Royale marocaine de tir à l'arc, indique, mercredi, le ministère de tutelle.

Le département de la jeunesse et des sports explique, dans un communiqué, que la mise en place de ce comité provisoire intervient en application des dispositions de la loi 30.09 relative à l'éducation physique et aux sports, notamment celles de l'article 31 de ladite loi, et suite aux dysfonctionnements dans la gestion des affaires de la Fédération et les difficultés ayant entravé les travaux des assemblées générales ordinaire et extraordinaire, ce qui se répercute négativement sur la pratique de ce sport.

Le comité provisoire chargé de la gestion des affaires de la Fédération comprend: Kamal Hajhouj (président), Mohamed Oualhaj (vice-président), Mohamed Erraji (secrétaire général), Mohamed Boukari (secrétaire général adjoint), Hajar Kandoussi (trésorière) et Loubna Belabass (trésorière adjointe).

Le ministère précise que le comité s'occupera de la gestion des activités de la Fédération et se chargera de sa restructuration administrative et financière ainsi que la mise en conformité du statut de la Fédération avec les dispositions de la loi 30.09. Le comité s'est également vu confier l'organisation d'une assemblée générale ordinaire pour élire un nouveau bureau dirigeant.