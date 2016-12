Un ciel plus clément pour l’agriculture

Une bonne saison agricole se profile à l’horizon. Avec une pluviométrie plutôt généreuse, le Maroc s’éloigne du déficit hydrique relevé l’année dernière. Ce qui laisse envisager une nouvelle campagne agricole prometteuse dans la mesure où la production agricole nationale reste fortement tributaire des fluctuations de la pluviométrie.

En effet, les dernières précipitations ont permis d’enregistrer un excédent pluviométrique dans toutes les régions du Maroc.

Selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des Finances, le cumul pluviométrique moyen au niveau national s’est établi, au 7 décembre 2016, à 153,2 mm. Ce qui représente une hausse de 30% par rapport à une campagne normale et de 135% par rapport à la précédente. La DEPF note aussi que le taux de remplissage des principaux barrages nationaux s’est établi, au 19 décembre 2016, à 50,4%, leur volume étant situé à plus de 7,7 milliards de m3.

A noter que la céréaliculture et l’arboriculture comptent parmi les nombreuses cultures qui devraient bénéficier des dernières précipitations.