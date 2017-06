Un autre scandale au Mondial 2022

Deux millions de dollars américains auraient été versés à la fille de 10 ans d’un membre de la Fifa avant l’attribution du Mondial-2022 au Qatar, affirme le quotidien allemand Bild qui publie à partir de mardi le rapport de l’enquêteur indépendant Michael Garcia.

Dans un extrait de l’article publié lundi soir, le journal à grand tirage assure s’être procuré le rapport de plus de 400 pages de l’ex-procureur américain sur l’attribution des Mondiaux de foot au Qatar et à la Russie et qui n’a jamais été publié par la Fifa.

Selon Bild, ce rapport Garcia révèle qu’”un ancien membre exécutif (de l’instance mondiale, ndlr) a félicité des membres de la Fédération qatarie et les a remerciés par mail pour un virement de plusieurs centaines de milliers d’euros” juste après l’attribution de la compétition au Qatar, écrit Bild.

“Deux millions de dollars de provenance inconnue ont en outre atterri sur le livret d’épargne de la fille de 10 ans d’un membre de la Fifa”, poursuit le quotidien allemand.

Bild ajoute que “trois membres exécutifs de la Fifa disposant d’un droit de vote sont allés à une fête à Rio dans un jet privé de la Fédération qatarie de foot avant le vote pour l’attribution de la compétition”.

Contactée par l’AFP, la Fifa ne souhaitait “pas réagir à chaud” lundi soir, selon un porte-parole.