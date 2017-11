Un FUS qui se veut peinard face à un Raja secoué

Annoncé au préalable au stade Bab Rouah, c’est en fin de compte au Complexe Moulay Abdellah à Rabat que se déroulera l’affiche de la huitième journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1, entre le FUS et le Raja dont le coup d’envoi sera donné ce soir à 19 heures.

Cette confrontation a été décalée de trois jours en raison de l’engagement samedi dernier du Raja en finale de la Coupe du Trône qu’il avait remportée au détriment du Difaâ Hassani d’El Jadida. Une consécration qui n’a pu apaiser la vive tension qui affecte la demeure des Verts après les démissions de certains membres du bureau dirigeant, la rumeur persistante quant au départ de l’entraîneur Juan Carlos Garrido, sans omettre que la grogne des joueurs risque de prendre plus d’ampleur. Car il se laisse entendre que la prime allouée pour l’équipe lauréate de la Coupe du Trône ne profitera pas au Raja mais plutôt aux joueurs en litiges financiers avec le club.

C’est dans ce contexte que le Raja affrontera le FUS, auteur jusqu’ici de trois victoires contre une seule défaite sachant qu’il dispose encore de trois matches en moins. L’équipe rbatie aura à cœur de s’offrir cette formation rajaouie qui l’avait éliminée en Coupe du Trône, victoire qui lui permettra de gagner cinq places d’un seul coup pour se hisser au quatrième poste.

Un scénario que le Raja tâchera d’avorter dans la mesure où les partenaires d’Issam Erraki restent sur deux défaites consécutives et une troisième pourrait envenimer davantage le climat qui règne au sein du club.

A noter que cette huitième journée sera au goût de l’inachevé après le report à une date ultérieure du match devant mettre aux prises le DHJ avec la RSB.

Toujours à propos de cette manche, il y a lieu de rappeler qu’elle a été fatale à deux entraîneurs, Badou Zaki remercié par l’IRT et Abdelhak Benchikha qui avait présenté sa démission au comité du MAT. Pour ce qui est du classement, la pole position est occupée provisoirement par le Hassania d’Agadir et l’Olympique de Safi qui cumulent 13 points chacun, alors que le fauteuil de bon dernier revient de droit au MAT avec un tout petit point au compteur.

Par ailleurs, la Commission de programmation a communiqué le programme de la 9ème journée du championnat dont le bal sera ouvert vendredi par l’explication au sommet entre le HUSA et l’OCS, prévue au Grand stade d’Agadir à partir de 18 heures.

Samedi, trois matches sont à l’ordre du jour, à savoir IRT-CAK, RSB-MAT et AS FAR-CRA, alors que les quatre rencontres dominicales opposeront l’OCK au WAC, le RAC au DHJ, le KACM au FUS et le RCA au RCOZ, match dont le lieu et l’heure n’ont pas encore été déterminés. Tout comme d’ailleurs le match de la mise à jour (5ème journée) entre le MAT et le WAC, programmé, certes le 29 courant à 15 heures, mais dans un stade non encore arrêté. Contrairement à la confrontation FUS-DHJ (2ème journée) qui aura lieu le 29 novembre à 18 heures au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat.