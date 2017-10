Un Conseil d'affaires Maroc-Australie voit le jour

Le Conseil d'affaires Maroc-Australie (Australia Morocco Business Council: AMBC), qui a pour objectif principal de promouvoir les relations et les liens d’amitié entre les communautés d’affaires en Australie et au Maroc, a été lancé officiellement dimanche à Marrakech.

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence du ministre australien du Commerce, de l’Investissement et du Tourisme, Steven Ciobo, de l’ambassadeur résident d’Australie au Maroc, Mme Bérénice Owen-Jones, du Haut-commissaire au commerce pour la région MENA, Gerard Seeber et de plusieurs acteurs éminents des échanges économiques australo-marocains.

"L’événement marque une date importante dans le développement des activités et des relations entre l’Australie et le Maroc en renforçant davantage les liens déjà historiques entre les deux pays", indique un communiqué de l’ambassade d’Australie au Maroc.

Ce Conseil d'affaires a pour objectif principal de promouvoir les relations économiques, commerciales, financières, technologiques, professionnelles et culturelles et les liens d’amitiés entre les communautés d’affaires dans les deux pays, mais aussi dans leurs zones de développement respectives, rapporte la MAP.

Il est la première plateforme de rencontres, d’interaction et d’échange d’idées, d’expérience et d’informations sur les opportunités d’affaires, les réglementations, les véhicules d’investissements et les dynamiques de marché entre l’Australie, le Maroc et leurs zones de développement (en Afrique pour le Maroc, et plus particulièrement l’Afrique de l’Ouest, et en Océanie et en Asie du Sud pour l’Australie), selon la même source.

L'AMBC se positionne notamment comme un interlocuteur de référence des instances institutionnelles, gouvernementales et du monde des affaires. Il a pour vocation de représenter et d’accompagner les intérêts commerciaux australo-marocains auprès des administrations et des instances politiques, économiques et financières concernées.

Le Conseil a identifié, de manière non limitative, des métiers mondiaux que les opérateurs australiens et marocains pourraient valoriser en commun : l’agroalimentaire et l’agro-business, les infrastructures, les secteurs des mines, des hydrocarbures, des énergies renouvelables, du développement durable, de la santé, de l’éducation, du tourisme, de la défense et la sécurité, précise-t-on.

Plus qu’une nouveauté, l’AMBC est né des efforts menés par ses membres fondateurs : l’ambassadrice Owen-Jones (présidente d’honneur), Oussama Alaoui (vice-président d’honneur et représentant au Maroc de la Commission australienne de commerce et d’investissements - Austrade), Ali Alami (secrétaire général) et Omar Jouahri (président), indique le communiqué.

Intervenant à cette occasion, Mme Bérénice Owen-Jones a invité toutes les personnes physiques et morales souhaitant œuvrer à la dynamisation des relations économiques entre l’Australie et le Maroc à rejoindre le Business Council et à participer au développement de ce projet.

L’AMBC est une association de droit marocain dirigée par un Conseil exécutif composé de membres élus marocains et australiens. Il pourra compter sur la volonté du ministère australien du commerce pour le suivi de son activité et la promotion de ses réalisations.