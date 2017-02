Un “César d'honneur” pour George Clooney

L'acteur américain George Clooney sera récompensé par un César d'honneur au cours de la 42ème cérémonie de remise des prix du cinéma français programmée le 24 février, a annoncé jeudi l'Académie des arts et techniques du cinéma. "Acteur le plus charismatique de sa génération, George Clooney incarne ce glamour hollywoodien caractéristique des grandes stars du cinéma. Son charme, son humour, sa personnalité et son engagement sont au cœur de notre perpétuelle et éternelle admiration", a indiqué l'Académie dans un communiqué, soulignant lui remettre ce prix "en hommage à son talent éblouissant de comédien, réalisateur, scénariste et producteur".

George Clooney, 55 ans, a reçu de multiples récompenses, dont l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour "Syriana" en 2006, et un Oscar du meilleur film comme producteur pour "Argo" en 2013. Il a également reçu deux Golden Globe du meilleur acteur, pour "O' Brother" des frères Coen en 2001 et "The Descendants" d'Alexander Payne en 2012.

Devenu célèbre grâce à son rôle dans la série télévisée "Urgences", il a tourné à six reprises avec Steven Soderbergh, notamment dans "Ocean's Eleven", "Ocean's Twelve", "Ocean's 13" et "Solaris", et quatre fois avec les frères Coen ("O'Brother", "Intolérable cruauté", "Burn after reading" et "Ave, César!"). Il a réalisé lui-même plusieurs films, parmi lesquels "Confessions d'un homme dangereux", "Good night and good luck", "Les Marches du pouvoir" et "Suburbicon", qui sortira en 2017. En 2016, c'est l'acteur américain Michael Douglas qui avait reçu un César d'honneur, après trois autres Américains, Kevin Costner en 2013, Scarlett Johansson en 2014 et Sean Penn en 2015.