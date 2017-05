Ultime manche du championnat à enjeu financier : Gagner des places et des sous

C’est aujourd’hui et demain vendredi que sera tournée la page du championnat national de football, dit Botola Maroc Telecom D1 avec la programmation de l’ulltime manche tronquée de deux rencontres : KACM-WAC et FUS-MAT. Un report qui s’explique par l(‘engagement des clubs casablancais et rbati en compétition continentale.

Si cette manche ne comporte aucun enjeu sportif, l’attrait financier reste bel et bien de mise. Il y a un joli pactole à se partager de l’ordre de 6 millions de dirhams attribué par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) aux douze premiers clubs du classement général.

Bien entendu, le partage ne se fait pas à part égale et les gros chèques seront versés dans les comptes des clubs qui ont occupé le haut du tableau. Cette dernière journée revêt donc un enjeu économique de taille pour les équipes se classant entre la 5ème et la 14ème place, sachant que pour les quatre premières loges, les dés sont déjà jetés. Décryptage



CAK -OCK : le quitte

ou double ?

Après avoir semé les fantômes de la relégation qui les poursuivaient depuis le début du championnat, ces deux équipes vont se livrer une bataille acharnée sur fond de subventions. L’OCK qui occupe la 10ème place et assujetti à une subvention de 300.000 DH compte bien profiter de son déplacement au stade municipal de Khénifra pour s’adjuger la victoire et ainsi gagner trois places au classement et dépasser le FUS de Rabat (6ème avec 36 points). Autrement dit, augmenter de plus du double sa subvention qui passerait à 830.000 DH tout en espérant que les équipes devancières se prennent les pieds dans le tapis. Son adversaire du jour est, quant à lui, hors subvention car il occupe la 13ème place, mais peut espérer rentrer dans les clous des primes en s’imposant lors de ce derby et se hisser à la 11ème place, synonyme d’une prime de 175.000 DH.



IRT-AS FAR : Un match

à 6 chiffres

C’est le genre de match où la causerie du président du club est plus importante que celle du coach. Il ne devrait pas manquer de haranguer ses joueurs à mettre dans la rencontre toute la hargne et la détermination dont ils disposent, car ce n’est pas qu’une simple rencontre de fin de championnat entre le 5ème du classement, l’AS FAR, et son poursuivant immédiat à deux points l’IRT. C’est bien plus que cela, c’est une opposition à 350.000 DH. L’IRT pour sa deuxième saison consécutive dans la cour des grands s’est mêlé pendant de longues journées aux enjeux du haut du tableau, s’assurant une enveloppe de 1.000.000 DH. Mais cela n’empêchera pas les Azzurblanco de lorgner la position de leur adversaire qui vaut en dirhams 1.350.000.



Du fric en vrac

L’OCS, dont le classement (8ème) lui octroie 700.000 DH et qui sent sur sa nuque le souffle de ses poursuivants, doit impérativement protéger sa place en visant la victoire, vendredi à domicile, face à la RSB. D’autant plus que rien n’est encore joué tant que le FUS, 7ème (830.000 dhs), comptant le même nombre de points que l’OCS, n’as pas encore disputé ses deux derniers matches du concours face au WAC et au MAT.

Parmi les équipes décidées à jouer les trouble-fête lors de l’épilogue de la Botola, on trouve aussi le HUSA (9ème), qui profitera de 475.000 DH de primes s’il y a statu quo au classement. Mais les Soussis aspirent à ce que leur gain soit beaucoup plus conséquent, avec une rallonge de 360.000 DH au cas où ils boucleraient leur saison à la 7ème place.

Un scénario que l’équipe du Chabab d’Al Hoceima tentera d’avorter. En effet, le CRA risque de sortir bredouille s’il ne bouge pas d’un iota et ne troque pas cette 14ème place contre un rang rémunérateur. Au mieux, les protégés de Youssef Fertout pourraient viser la 11ème loge et se mettre dans la poche une prime de 175.000 DH.

Toutes ces rencontres sont liées et donneront lieu à un jeu de chaises musicales que personne ne peut prédire avant l’épilogue de ce championnat.



Programme



Jeudi

16h00 : CAK-OCK au terrain municipal à Khénifra

16h00 : RCA-DHJ au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca

18h00 : IRT-ASFAR au Grand Stade de Tanger

Vendredi

16h00 : JSKT-KAC au terrain municipal à Kesba Tadla

18h00 : OCS-RSB au terrain El Massira à Safi

20h00 : HUSA-CRA au Grand Stade d’Agadir

Dimanche 28 mai

22h00 : FUS-MAT au Complexe Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat

22h00 : KACM-WAC au Grand Stade de Marrakech