Ulcéré par son éloignement de l’équipe du Maroc de Coupe Davis, Lamine Ouahab promet de tout déballer

La non convocation du tennisman marocain, Lamine Ouahab, en équipe de Coupe Davis continue de faire desremous. Celui-ci qui n’a pas apprécié du tout le fait d’être écarté de la sélection qui a affronté leweek-end dernierleDanemark, sort de son silence, avançant qu’il tiendra bientôt une conférence de presse au cours de laquelle il ne manquera pas d’expliquer les tenants et les aboutissants de cette affaire. Pour montrer sa colère suite à son éloignement dumatch deCoupeDavis, Lamine Ouahab n’a pas tardé à publier sursa pageFacebook leDahirlui accordantla nationalitémarocaine.Allantplus loin, il a ajouté qu’il révèlera au grand public les noms des personnes quisont derrière cette affaire. Contacté par Libé, une source fé- dérale, non sans avoirrequisl’anonymat, a indiqué que cela a tout l’air d’un règlement de comptes entre le joueur Lamine Ouahab et le directeur technique national,KhalidAfif.Et de rappeler que lors du tournoi Challenger de Mohammédia, aprèss’y être imposé,Ouahab a usé du manche de sa raquette pour écrire surle courttoutlemal qu’il pense du DTN. Spectateurs et téléspectateurs ont dû distinguer un bien vilain «Afif Mafia». La page n’a pu être tournée et la situation s’est envenimée davantage.Toujours d’après notre source bien placée pour connaître le tempérament des deux infortunés protagonistes, elle a précisé que l’un et l’autre ont un ego particulièrement développé, ce qui n’est pas fait pour arranger les choses. Et c’est, bien sûr, le tennis national qui continue de trinquer. A noter que Lamine Ouahab reste toujoursle n :1 du tennis national au vu de son classement mondial qui le place au 369ème rang. Pourrappel, l’équipe duMaroc s’est inclinée en fin de semaine dernière àAarhus devantson homologue danoise sur le score de 4 à 1 pourle compte du premiertour du groupe II de la zoneEuroAfrique de la Coupe Davis. L’équipemarocaine dépêchée pour ce match était conduite par le secrétaire général de la Fédération Royale marocaine de tennis,Dr. MohamedZouhair, composée desjoueursRedaElAmrani, Amine Ahouda et Yassine Idmbarek et coachée par Mehdi Tahiri. Le match Danemark-Maroc est le troisième face-à-face entre les deux sé- lections, sachant que les deux premiers s’étaient soldés sur une victoire pour chaque équipe : 4-1 pour les Danois en 1991 et un cinglant 5 à 0 pourlesMarocains en 2007.Ah! Le bon vieux temps!