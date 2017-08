UB40, une légende bien vivante… malgré tout

Un groupe de reggae de légende a clôturé dimanche soir le Festival du Bout du monde, à Crozon, dans l’ouest de la France : UB40.

À partir de 1978, les frères Campbell de Birmingham reprennent des chansons version reggae, des titres qui vont devenir la bande-son des années Thatcher. Aujourd’hui encore, Robin Campbell peine à comprendre cette déferlante. « Je ne sais pas comment expliquer le pouvoir d’une musique, reconnaît-il. Le reggae, c’est la musique la plus sexy du monde. Quand il est né, c’est devenu la seule musique qui compte pour moi».

Sensuel et planant, le rythme de UB40 draine toujours les foules en 2017. Un heureux mystère, pour Duncan Campbell, l’actuel chanteur, qui se dit «surpris par le nombre de jeunes qui viennent aux concerts. Ils reprennent des chansons qu’on a écrites 20 ans avant leur naissance! Et ils connaissent les paroles !».

Mais depuis 2008, le chanteur d’origine, Ali Campbell a quitté UB40, dont il utilise toujours le nom. L’affaire est devant la justice. Pour Robin Campbell, la réunification n’est pas envisageable : « Trop de méchancetés ont été dites par l’"ex-chanteur". On s’est sentis trahis. Je ne pense pas qu’on puisse recoller les morceaux. »

Autour de Robin et Duncan Campbell, UB40 annonce un nouvel album pour la fin de l’année.