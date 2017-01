Tunisie, Burkina et Cameroun préparent leur quart de samedi

La Tunisie, dont le gardien titulaire est toujours incertain, le Burkina Faso, son prochain adversaire samedi à Libreville en quart de finale, et le Cameroun, qui se déclare outsider face au Sénégal samedi toujours à Franceville, ont commencé mercredi à préparer leurs chocs décisifs.

De retour à l'entraînement après un jour de congé, le gardien titulaire Ayem Mathlouti, blessé et toujours incertain, a été ménagé par le sélectionneur de la Tunisie Henri Kasperczak.

Déjà remplacé par Rami Jeridi contre le Zimbabwe lundi (victoire 4-2), Mathlouti ne s'est entraîné qu'un petit quart d'heure.

Le Burkina Faso s'est entraîné de son côté à l'annexe du stade de l'Amitié à Libreville sans aucun blessé à déplorer à part l'attaquant Jonathan Zongo (Almeria/Espagne) et Jonathan Pitroïpa (Al-Nasr/EUA), forfaits depuis la deuxième journée.

A Franceville, le Cameroun, quadruple vainqueur, a commencé à préparer en outsider son choc de samedi contre le Sénégal qui a fait forte impression sur les trois premiers matches.

"Nous, favoris? Non, non, pas du tout", a déclaré à la presse le sélectionneur belge Hugo Broos.

"C'est un défi de jouer contre une belle équipe comme ça et de faire un bon résultat", a ajouté Broos, à la tête d'une équipe jeune en l'absence de plusieurs cadres qui ont préféré rester dans leurs clubs en Europe.

"Quatorze joueurs dans la sélection n'ont jamais joué la CAN", a-t-il d'ailleurs relevé avant de défier le Sénégal. "Ça veut dire qu'on n'a pas l'expérience dans de pareils tournois".