Trompette de la renommée pour le CRS et le TAS

Le Chabab Ryaddi Salmi et le TAS, deux formations évoluant chez les amateurs, se sont offert deux pensionnaires de seconde division le CAYB et le KAC en l’occurrence, créant ainsi la sensation en cette première partie de programme des 16èmes de finale de la Coupe du Trône. Dans la rencontre au semblant d’un derby, qui plus est, pour ce qui est du banc, opposait deux compères des Verts dans une ou deux autres vies, Rédouane El Haïmar VS Saïd Sadiki, ce fut la fantasia ‘’haut de gamme’’.

Les protégés du premier, motivés comme jamais vu auparavant, les Salmis se sont tout simplement promenés face au CAYB faisant avouer au second coach dans les ondes l’amertume d’une défaite jamais connue auparavant même du temps où il chaussait les godasses avec les Verts. Dans cette confrontation où une star est née, Aymane Maghloub, bourreau incontestable des Harizis en étant l’auteur d’un hat-trick, le gardien du CAYB alla chercher la balle par quatre fois (but de Mohamed Kandil) du fond de ses filets et a failli même en ramasser une cinquième s’il n’avait pu détourner un penalty d’Anouar Al Ghouta. Le CAYB avait, pourtant, cru faire l’essentiel en ouvrant le score par Younes Rachid. Le CRS jouera le qualifié de SM-ASFAR.

Idem pour l’histoire des penaltys à Casablanca quand Oussama Melioui du TAS ratait le sien en tirant sur le poteau du gardien du KAC en première mi-temps. Mais le virevoltant attaquant du club du Hay Mohammadi fit vite de se réconcilier avec lui-même en lobant d’un heading l’infortuné keeper gharbaoui trop mal sorti à l’interception d’un ballon facile en seconde mi-temps. Le reste fut gestion de temps et d’un succès qui le mettra aux prises en huitièmes avec la JSKT, difficile vainqueur de l’OCPL après avoir été doublement contrainte au nul vierge et ne devant qu’à la séance de tirs au but son bonheur.

Mais qu’on se le dise, les Tadlaouis, nouvellement relégués en D2, le nouveau promu le RCOZ dans le même cas de figure que ces derniers qu’il a remplacés en D1 et le CAK (D1) face au WAF (D2) n’ont pas eu la besogne aisée avec les crampons peu tendres qu’ils ont eu à croiser. Ils se sont difficilement qualifiés face à des prétendants aux grandes envies à l’image des amateurs de l’OCPL (Phousboukraâ de Laâyoune) et du CC. Houara. Si les Zaïanis à la faveur de leur petite et compliquée victoire (1-0) sur les Fassis sont passés, ce n’est pas sans avoir souffert.

Ils joueront le vainqueur de la double confrontation HUSA-OCS. Quant à Oued-Zem en vadrouille à Ouled Taïma, il a vite fait de se mettre à l’abri devant le CCH grâce au but de Rahiss Abderazak en première mi-temps. Les Houaris revinrent certes par F. Chroug en seconde, mais, inscrire deux autres buts à valeur de passage au tour suivant, s’avéra un challenge impossible à relever pour les locaux qui s’inclinèrent néanmoins non sans s’être vaillamment défendus.



Résultats



CAYB-CRS 1-4 (1-1)

JSKT-OPBL 0-0 -TAB 5-4- (0-0)

CCH-RCOZ 1-1 (0-1)

TAS-KAC 1-0 (1-2)

CAK-WAF 1-0 (0-0)