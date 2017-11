Troisième victoire d’affilée du WAC : Les Verts persistent dans leur grève

Le Wydad de Casablanca s'est imposé à Larache face au Moghreb de Tétouan par 2 buts à 1, mercredi en match de mise à jour de la 2ème journée du Botola Maroc Telecom D1 de football. Mohammed Aoulad, auteur d'un doublé (13è et 45è+1), a offert la victoire et les trois points du match aux champions du Maroc et d'Afrique en titre.

Grâce à cette victoire, la troisième d’affilée, le WAC (12 points) semble bien parti pour défendre son titre. Il est désormais 8è au classement. En revanche, le MAT, lanterne rouge avec 4 points, peine à s'extirper de la zone rouge et enregistre l'un de ses plus mauvais débuts de saison lors des dernières années.

Dans l’autre match de mise à jour (2ème journée) disputé mercredi, le FUS de Rabat a battu le Difaâ Hassani d'El Jadida par 1 but à 0. L'unique réalisation des Fussistes a été l’œuvre de Youssef Belammari à la deuxième minute du temps additionnel de la première période.

Le FUS se hisse, ainsi, à la 4ème place, aux côtés de l'Olympic de Safi, l'AS FAR et du Kawkab de Marrakech, alors que le DHJ pointe au pied du podium avec 14 points, à une longueur du Raja de Casablanca (2è) et à deux du Hassania d'Agadir (leader).

Par ailleurs, le championnat national se poursuivra ce week-end et lundi avec la programmation des matches de la 10ème journée. Trois rencontres sont programmées samedi, à savoir CAK-HUSA, CRA-RSB et OCS-AS FAR. Alors que le programme dominical comporte deux matches devant opposer le FUS à l’IRT et le DHJ à l’OCK, sachant que lundi, le MAT accueillera au terrain municipal de Larache le RAC tandis que le RCOZ recevra au stade de Kasbat Tadla le KACM.

A noter que le derby WAC-Raja a été reporté à une date ultérieure du moment qu’il était difficile pour le Wydad de trouver un stade pour accueillir ce choc après la fermeture, pour travaux de réfection, des Complexes sportifs Mohammed V à Casablanca et Moulay Abdellah à Rabat, en plus du Grand stade de Marrakech.

Il y a lieu de signaler que les joueurs du Raja poursuivent leur mouvement de grève, refusant de prendre part à la séance d’entraînement de jeudi qui devait avoir lieu au complexe Oasis. Réclamant leurs dus, ils n’arrivent pas à joindre le président du club, Saïd Hasbane, qui se trouve en dehors du territoire national. Une grève vivement critiquée par l’entraîneur du club, l’Espagnol Juan Carlos Garrido qui a indiqué dans une vidéo que ce comportement n’a rien de professionnel le réfutant carrément du moment qu’il reflète un manque de respect à l’égard du club, fraîchement vainqueur de sa huitième Coupe du Trône.

Retour au WAC pour rappeler que le club, lauréat de la dernière édition de la Ligue africaine des clubs champions, compte trois matches en retard qui devront se jouer après son retour des Emirats Arabes Unis où il prendra part à partir de la semaine prochaine aux phases finales de la Coupe du monde FIFA des clubs.

En revanche, la Commission de programmation a prévu pour mercredi prochain deux matches en retard. Il s’agit de FUS-CRA, rencontre dont l’horaire sera fixé en fonction du terrain désigné et de DHJ-RSB, prévu au terrain El Abdi à El Jadida à partir de 17 heures.