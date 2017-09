Trois policiers agressés à Essaouira

Trois agents de paix ont été agressés en l’espace d’une semaine à Essaouira.

La première agression avait pris pour cible deux policiers à la place Hassan II. Un homme manifestant des troubles mentaux et semant la panique dans une artère principale et touristique à l’ancienne médina, avait violemment résisté à l’intervention des agents de paix tout en les rouant de coups avec un objet contondant. Deux policiers ont été grièvement blessés au niveau des mains et des bras et étaient transférés au CHP Sidi Mohammed Ben Abdellah pour recevoir les soins nécessaires. Quant à l’agresseur, il a été arrêté sur les lieux et mis hors d’état de nuire.

La seconde agression s’est produite dimanche 17 septembre 2017 à l’entrée du port d’Essaouira. D’après des sources officielles, un Marocain résidant à l’étranger, interdit d’accès au port, s’en est pris à l’agent responsable du contrôle, le blessant à la mâchoire et au genou. Suite à ce regrettable accrochage, la police a arrêté l’immigré et son père alors que les services de la Protection civile ont transféré le policier blessé à l’hôpital.