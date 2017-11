Trois pharmaciens tentent de percer le mystère de la mort de Prince

Et comme les semaines passaient sans qu’aucune version officielle ne soit publiée par les autorités, les théories les plus folles pouvaient circuler. Et le fait est que trois pharmaciens ont alors tenté d’accéder illégalement au dossier médical de Prince. Selon une dépêche relayée par CMU, trois pharmaciens de l’Etat de l’Indiana ont été blâmés pour avoir essayé séparément d’obtenir des informations via la base de données médicales de l’Etat réservée aux professionnels de la santé.

En effet, des rumeurs concernant la prescription de certains médicaments couraient bien avant l’annonce officielle et il semble que la curiosité des trois pharmaciens ait été trop forte. Ou alors espéraient-ils tirer profit de la divulgation de l’information ? En tous cas, la Midwest Medical Examiner’s Office a fini par conclure à une overdose accidentelle de Fentanyl, un puissant opiacé prescrit pour la douleur. Quant aux trois pharmaciens, ils écopent de douze heures d’éducation éthique auxquelles s’ajoutent 1000$ d’amende pour deux d’entre eux.