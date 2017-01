Trois morts dans une attaque suicide au Nigeria

Au moins trois personnes ont été tuées et 15 blessées dans un attentat suicide sur un campus universitaire de Maiduguri, la grande ville du nord-est du Nigeria et berceau du mouvement islamiste Boko Haram, a déclaré la police lundi.

L'attentat, qui aurait été commis par une jeune fille, s'est produit au moment de la première prière du jour dans une mosquée de l'Université de Maiduguri, selon des résidents qui ont requis l'anonymat.

Aucune revendication n'a été enregistrée, mais l'attentat porte la marque de Boko Haram, qui a régulièrement utilisé des filles et des jeunes femmes comme bombes humaines.

Avant l'explosion à la mosquée, une adolescente d'environ 12 ans a d'abord été tuée par la police vers 5H00 (04H00 GMT) alors qu'elle essayait de pénétrer sur le campus, a expliqué le porte-parole de la police Victor Isuku.

"L'engin explosif attaché à son corps a explosé, elle est morte instantanément", a-t-il expliqué dans un communiqué.

"Peu après une deuxième explosion a eu lieu dans une mosquée à l'intérieur de l'université. Quatre personnes dont un professeur et le deuxième kamikaze ont été tuées, tandis que 15 personnes souffrent de blessures à des degrés divers", selon le communiqué.

Un habitant du quartier a confirmé sous couvert d'anonymat avoir entendu les deux explosions vers 5H30.

"J'ai couru jusqu'à l'université, qui n'est pas loin de ma maison. Quand je suis entré dans la mosquée, c'était le chaos. Trois personnes gisaient mortes, dont une jeune fille, dont le corps était affreusement mutilé".

L'insurrection de Boko Haram a fait au moins 20.000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés depuis 2009. Les autorités nigérianes affirment que le conflit est entré dans sa phase finale.

En décembre, l'armée avait annoncé avoir chassé Boko Haram d'un de ses derniers bastions du nord-est, la forêt de Sambisa dans l'Etat du Borno, dont Maiduguri est la capitale.

Mais les attaques visant à la fois les civils et les positions militaires n'ont jamais cessé. Le 8 janvier, au moins cinq soldats ont été tués dans l'attaque d'une base à Buni Yadi, dans l'Etat voisin de Yobe.

Le lendemain, plusieurs attaques suicide faisaient trois morts à Maiduguri.