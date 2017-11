Trois films marocains participent au festival international du film du Caire

Trois films marocains participeront à la 39ème édition du Festival international du film du Caire qui se tiendra du 21 au 30 novembre.

Deux longs-métrages marocains, en l'occurrence "Pluie de sueur" de Hakim Belabbes et "Maison dans les champs" (Tigmi N'Igran) de Tala Hadid seront en lice dans la compétition "Les perspectives du cinéma arabe des longs métrages et documentaires", tandis que le court métrage "Profession tueur" du réalisateur Walid Ayoub concourra dans la compétition "Cinéma international de demain des courts métrages" avec la participation de 27 films, ont souligné les organisateurs lors d'une conférence de presse, tenue jeudi au Caire, pour la présentation de la programmation de cette édition.

Le critique de cinéma marocain Abdelkarim Wakrim fera partie du jury de la compétition "Semaine internationale des critiques des longs métrages et documentaires" aux côtés du producteur égyptien Hossam Alwan et de la réalisatrice grecque Evangelia Kranioti.

La compétition officielle de cette édition, qui a choisi le cinéma australien comme invité d'honneur, sera marquée par la participation de 15 films représentant l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine.

Le jury du Festival international du film du Caire, présidé par l’acteur égyptien Houssine Fahmi, sera composé de neuf membres dont les réalisateurs égyptien Khayri Bchara et palestinien Hani Abou Said et l’actrice syrienne Kinda Alloush.

Figure au programme de cette 39ème édition, l’organisation de trois colloques thématiques sur les défis du cinéma égyptien et la violence contre les femmes.