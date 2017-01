Trois artistes exposent collectivement leurs récentes œuvres à Essaouira

Trois artistes représentant trois démarches plastiques différentes exposent leurs récentes œuvres artistiques jusqu’au 20 janvier 2017 à la galerie La Kasbah à Essaouira. Cet événement artistique rentrant dans le cadre du cycle "Expositions collectives" de cette galerie, exposent les œuvres expressives des artistes marocains, M’Barek Timari et Mohamed Sanoussi et français Pierre Boisse. Le langage artistique de M’Barek Timari est varié et plein d’introspections : une véritable symphonie de figures, de couleurs et de sensations. Ses toiles révèlent tout un univers qui donne libre cours à son imagination créative et exaltée. Selon les critiques d’art, cet artiste est inclassable vu que sa peinture est débordante de fantaisie et d’une puissance expressive hors des sentiers battus avec des messages difficiles à saisir ou à décoder.

Né à El Jadida en 1979, M’Barek Timari s’exprime à travers une peinture semi-figurative où formes, traits, silhouettes, symboles et couleurs s’entremêlent. Artiste plasticien autodidacte, il est aujourd’hui formateur en arts plastiques et visuels dans le cadre du programme "Arts et culture" du centre Youssoufia Skills géré par la Fondation Orient-Occident. Il se penche actuellement sur la relation complexe de l’esprit et du corps sur sa symbolique à travers l’art. De son côté, l’artiste Mohamed Sanoussi n’a eu cessé, depuis de longues années, de travailler sur le corps comme support d’expression plastique. Des corps visibles, il est passé progressivement à des compositions plus abstraites où le corps est toujours présent mais sans se donner à voir immédiatement.

La création de Mohamed Sanoussi prend forme entre modernité et tradition : modernité des ressources mises à la disposition du peintre et tradition de la culture marocaine par l’utilisation des matières telles que la toile de jute, les fils fins, le sable, le plâtre, le cuir, le papier, le bois, la calligraphie, le tifinagh et les tatouages.

Né à Essaouira en 1953, Mohamed Sanoussi est lauréat de l’Institut des arts appliqués de Casablanca. Acteur associatif très dynamique, il a monté depuis 1979, plusieurs expositions individuelles et collectives dans plusieurs villes du Royaume et en France. Proche du cubisme, les œuvres de l’artiste français, Pierre Boisse, retracent des scènes de vie mêlant art figuratif et abstraction. Ses productions actuelles en peinture et en sculpture sont influencées par l’impressionnisme, la sculpture de Rodin et Camille Claudel ainsi que les peintres et sculpteurs du 20è siècle, qui lui ont donné l’idée de sa série de statuettes en terre cuite peinte intitulée "Pastiches et mélanges".

Pierre Boisse a réalisé en 2012 deux expositions à Tanger et à Tétouan au cours desquelles il s’est attaché à peindre et modeler les paysages de la baie du Nord et depuis 2014 les casbahs et souks du Sud avec réalisme mais refusant le "pittoresque" des peintres orientalistes. Né en 1944, à la Flèche (Sarthes), Pierre Boisse considère sa pratique de l’art comme une recherche permanente et la meilleure manière de maintenir sa créativité, sa vitalité et sa curiosité intellectuelle. Après des études de philosophie et d’architecture, Pierre Boisse a fait une maitrise d’histoire de l’art, qui le conduit à un poste de chercheur au ministère de la Culture.

Il est ensuite devenu conservateur régional du patrimoine et conservateur des monuments historiques à Lille. Il a quitté la fonction publique en 1990 pour se lancer dans la création et la fabrication des jeux éducatifs à caractère artistique.